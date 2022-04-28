ما علاقة الرياضة بالتخفيف من الكآبة؟

كشفت دراسة أخيرة عن أنّ ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع يمكن أن تساعد على تقليل خطر الإصابة بالكآبة، بحسب ما نشر موقع «Prevention».

وحلّل الباحثون بيانات من 15 دراسة على مجموعة من البالغين تمّت متابعتهم لمدة 3 سنوات على الأقل لمراقبة معدلات الاكتئاب ومستويات النشاط البدني لديهم، وقارنوا على وجه التحديد أولئك الذين أجروا 150 دقيقة أسبوعياً من التمارين المعتدلة الشدة مع الذين لم يستوفوا المتطلبات.

ووفق النتائج، فإنّ الأشخاص الذين يمارسون تمارين متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً، مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي السريع، قَلّت لديهم مخاطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 25 في المئة مقارنةً بمَن كانوا غير نشطين.

حتى القيام بنصف الكمية الأسبوعية الموصى بها كان له تأثير، بحيث انخفض خطر إصابة المشاركين بالاكتئاب بنسبة 18 في المئة.