ما علاقة الزنجبيل بنمو الشعر ؟

يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وهذا بدوره قد يؤدي إلى نمو شعر صحي.

وكشفت دراسة أجريت على أشخاص يعانون من داء الثعلبة أن مستخلص الزنجبيل يقلل من الإجهاد التأكسدي ويحسن معدل نمو الشعر، بحسب تقرير تم نشره في موقع stylecraze.

وخلصت دراسة أجريت في الهند إلى أن الجل العشبي الذي يحتوي على مستخلص الزنجبيل لديه القدرة على تعزيز نمو الشعر، وعلاوة على ذلك، فإن العنصر النشط ومضادات الأكسدة، أي جينجيرول، الموجود في الزنجبيل يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ويحسن الدورة الدموية، وهذا يسمح بتحسين تغذية بصيلات الشعر، مما قد يعزز نمو الشعر بشكل أسرع.

ولكن على العكس من ذلك، وجدت دراسة أجريت بالزنجبيل على الفئران أنه يمكن أن يمنع نمو الشعر، وكما ترون، هناك أدلة متضاربة حول تأثير الزنجبيل في تعزيز نمو الشعر، ولكن هناك فوائد أخرى أيضا للزنجبيل، فهو يمنع تساقط الشعر و يتحكم في قشرة الرأس.