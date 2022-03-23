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ما علاقة السبانخ والبيض بـ"القلب والكبد"

23 - مارس - 2022
خليط البيض والسبانخ

خليط البيض والسبانخ

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هناك العديد من الاطعمة التي نتناولها مفيده، وتساعدنا على مقاومة الامراض الجسدية، منها البيض والخضار والفاكهة.
هذا ويعتبر البيض المقلي من أسهل وصفات البيض المقدمة على سفرة الفطور صباحاً، فهو من الوصفات اللذيذة والمفيدة، فالبيض مغذي جداً ومن الضروري أن يتناوله أطفالك كي يساعدهم على النمو، وتستطيع ربات البيوت أن تقدم عليه بعض الإضافات المغذية.

وكشفت صحيفة “En Son Haber” التركية، أن إضافة السبانخ إلى البيض المخفوق، يساعد على تقوية القلب وتحسين حالة الجلد، وتشير الصحيفة، إلى أن لكل من البيض والسبانخ العديد من الفوائد الصحية، ولكن عند الجمع بينهما تتعزز “خصائصهما السحرية”، وتقوي منظومة المناعة وينظف الكبد.
وأكدت الصحيفة أنه بالإضافة إلى ذلك، يحمي الجمع بين البيض والسبانخ في وجبة الفطور الجسم من النوبات القلبية ويخفض مستوى ضغط الدم ويقوي الأسنان ويساعد على تجدد الجلد ويخفض من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.
ويساعد تناول هذا المزيج يومياً على تعزيز تأثيره المفيد ويمنح طاقة كافية ليبدأ الشخص يومه بنشاط وإيجابية.

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