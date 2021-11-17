ما علاقة الشاي والقهوة بالحدّ من السكتة الدماغية والخرف؟

تشير دراسة إلى أنّ شرب كوبين من القهوة والشاي يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: تابع الباحثون الصينيون 500,000 بريطانياً لأكثر من عقد من الزمان، وراقبوا صحتهم. كما سئل المتطوعون عن تناول المشروبات الساخنة.

وأظهرت النتائج أنّ المشاركين الذين شربوا كوبين من القهوة والشاي يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية. وكانت احتمالات إصابتهم بالخرف أقل بنسبة 28 في المائة.

كما بدا أنّ التمسك بالقهوة أو الشاي فقط يوفر بعض الفوائد، حتى لو كان الكبار يستهلكون كوباً واحداً فقط في اليوم. لكن الفريق، بقيادة الدكتور يوان تشانغ، اعترف بأنّ النتائج ربما كانت عن طريق الصدفة، وأصر على أن هذا للرابط كان للعديد من المشروبات الساخنة.

وقال: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنّ الاستهلاك المعتدل للقهوة/الشاي بشكل منفصل، أو مجتمعة، كان مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف”.

تم إجراء الدراسة من قبل علماء في جامعة تيانجين الطبية ونشرت في مجلة PLoS Medicine. اختار الباحثون المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 50-74 عاماً وتمّ إضافتهم إلى البنك الحيوي البريطاني بين عامي 2006 و2010.

لم يتم متابعة المتطوعين، الذين تم استجوابهم حول وجباتهم الغذائية عندما اشتركوا لأول مرة، خلال فترة العشر سنوات للتحقق مما إذا كانوا لا يزالون يشربون نفس الكمية من القهوة والشاي. كما لم يُسألوا عما إذا كانوا يضيفون الحليب أو السكر إلى مشروباتهم.

تمّ مقارنة المشاركين الذين شربوا القهوة والشاي مع الذين لم يستهلكوا المشروبات الساخنة. حذر خبراء مستقلون اليوم أنّ الدراسة لا يمكن أن تثبت أنّ شرب القهوة أو الشاي يعيق الخرف والسكتة الدماغية. بدلاً من ذلك، فإنه يسلط الضوء فقط على الرابط.

وقالت الدكتورة شارلوت ميلز، خبيرة علوم التغذية من جامعة ريدينغ: “قد تكون هناك عوامل أخرى تؤثر على ذلك”. لكنها قالت إنّ النتائج “متسقة” مع الدراسات الأخرى التي بحثت في فوائد شرب القهوة والشاي.

وقد اقترحت العديد من الدراسات سابقاً أنّ القهوة والشاي يمكن أن تقلل من خطر الخرف. لكن بعض الصحف حذرت من أنّ الإفراط في استهلاك هذه المشروبات الشعبية يمكن أن يزيد من المخاطر.

وجدت دراسة من أستراليا نشرت في تموز أنّ شرب أكثر من ستة أكواب من القهوة يومياً جعل الناس 53 في المائة أكثر عرضة للمعاناة من الخرف.