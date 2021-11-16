ما علاقة القهوة بالمشي؟

يمكن أن يساعد تناول القهوة في زيادة عدد خطواتك، وفقاً للعلماء، الذين وجدوا أنّ الأشخاص الذين يشربون القهوة مشوا 1000 خطوة إضافية في اليوم.

شملت التجربة العشوائية، 100 متطوع بالغ يرتدون أجهزة تسجيل ECG بشكل مستمر، وتتبعوا تناول الكافيين، والحركة، والنوم والصحة على مدار أسبوعين.

كان هناك آثار صحية مفيدة وضارة على المدى القصير من تناول القهوة، وفقاً لفريق من جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو.

في الأيام التي شرب فيها المتطوعون القهوة، كانوا يسيرون 1000 خطوة إضافية مقارنة بالأيام التي لم يشربون فيها قهوة، كما قال الفريق، مع زيادة كل كوب إضافي لمقدار 600 خطوة.

ومع ذلك، يبدو أنّ شرب القهوة يقلل من مدة النوم بمقدار 36 دقيقة للكأس الأول، وبمعدل 18 دقيقة إضافية لكل كوب إضافي.

لم يحدد الفريق السبب، ولكن النتائج تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين القهوة والصحة.

إنّ الدراسة، التي قدمت في American Heart Association’s Scientific Sessions 2021، هي أول تجربة عشوائية للتحقيق في عواقب استهلاك القهوة في الوقت الحقيقي.

“القهوة هي من المشروبات الأكثر استهلاكاً في العالم، ومع ذلك لا تزال آثارها الصحية غير مؤكدة”: قال مؤلف الدراسة غريغوري ماركوس.

“في حين أنّ غالبية الدراسات الرصدية طويلة الأجل قد اقترحت فوائد محتملة متعددة لشرب القهوة، إلا أن هذه هي أول تجربة عشوائية للتحقيق في العواقب الفيزيولوجية في الوقت الفعلي لاستهلاك القهوة.”

قام الدكتور ماركوس وزملاؤه بتسجيل 100 متطوع بالغ في دراستهم، وجعلهم جميعاً يرتدون سلسلة من أجهزة الاستشعار والشاشات.

وشمل ذلك تسجيل أجهزة تخطيط القلب باستمرار، وجعلهم يرتدون الأجهزة حول المعصم لتتبع النشاط البدني والنوم، وأجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة لتتبع مستويات السكر في الدم لمدة أسبوعين.

كما حصل الباحثون على عينات لعاب الحمض النووي من المشاركين لتقييم المتغيرات الجينية التي قد تؤثر على استقلاب الكافيين.

ثم تم تعيينهم عشوائياً في مجموعة “قهوة” أو “لا قهوة”، وكان عليهم اتباع ذلك لمدة يومين متتاليين في فترة أسبوعين.

تم تسجيل استهلاك القهوة في الوقت الحقيقي عن طريق “زر الطابع الزمني” على شاشة تخطيط القلب، وتم تتبع الرحلات إلى المقاهي مع geotracking على الجهاز.

كانت هناك أيضاً استبيانات يومية للمتطوعين، تحدد كمية القهوة التي يستهلكونها كل صباح.

اكتشف الفريق أنّ شرب القهوة أدى إلى زيادة بنسبة 54% في نوع من ضربات القلب غير الطبيعية التي تنشأ في غرف القلب السفلية.

ومع ذلك، وجدوا أنّ شرب المزيد من القهوة كان مرتبطاً أيضاً بنوبات أقل من عدم انتظام دقات القلب فوق البطيني، وهو إيقاع قلب سريع بشكل غير طبيعي ينشأ من غرف القلب العلوية.

اكتشف الفريق أنّ استهلاك القهوة كان مرتبطاً باستمرار بمزيد من النشاط البدني بالإضافة إلى نوم أقل.

سجل أولئك في مجموعة شرب القهوة 1000 خطوة إضافية في اليوم مقارنة بالأيام التي كانوا فيها في مجموعة لا قهوة.

ارتبط كل كوب إضافي من القهوة المستهلكة بما يقرب من 600 خطوة إضافية في اليوم و18 دقيقة أقل من النوم في الليلة.

كما كان لديهم 36 دقيقة أقل من النوم في الليلة عندما شربوا القهوة، مقارنة بالأيام التي أجبروا فيها على الامتناع عن الشرب.

لم تكن هناك فروقات في نسبة الجلوكوز المسجلة باستمرار التي تم قياسها عندما استهلك المشاركون في الدراسة القهوة مقابل عندما تجنبوها.

وقال الدكتور ماركوس: “إنّ المزيد من النشاط البدني، الذي يبدو أنه مدفوع باستهلاك القهوة، له فوائد صحية عديدة، مثل تقليل مخاطر مرض السكري من النوع 2 والعديد من أنواع السرطان، ويرتبط بطول العمر”.

من ناحية أخرى، يرتبط انخفاض النوم بمجموعة متنوعة من النتائج النفسية والعصبية والقلب والأوعية الدموية الضارة.

“تؤثر ضربات القلب غير الطبيعية الأكثر تكراراً من غرف القلب العليا على خطر الرجفان الأذيني، وتزيد دقات القلب غير الطبيعية الأكثر تكراراً من الغرف السفلية، أو البطينين، من خطر فشل القلب.”

“هذه النتائج تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين القهوة والصحة.”

أولئك الذين لديهم متغيرات وراثية مرتبطة باستقلاب الكافيين بشكل أسرع أظهروا المزيد من دقات القلب غير الطبيعية في البطينين عندما تم استهلاك المزيد من القهوة.

كلما كان الكافيين الاستقلابي الفردي أبطأ بناء على علم الوراثة، زاد النوم الذي فقدوه عندما شربوا القهوة التي تحتوي على الكافيين.

كما لم يجدوا أي صلة بين التغيرات في ممارسة الرياضة أو النوم على آثار القهوة على إيقاعات القلب غير الطبيعية.

وأشار الدكتور ماركوس إلى أنه نظراً لأن القهوة تم تعيينها عشوائياً للمشاركين في الدراسة، يمكن استنتاج السبب والنتيجة.

تم إجراء هذه الملاحظات خلال التقييمات المتكررة للأيام التي تم فيها استهلاك القهوة مقابل الوقت الذي لم يتم استهلاكها لكل مشارك في الدراسة، مما يلغي المخاوف المتعلقة بالاختلافات في الخصائص على المستوى الفردي.