ما علاقة النوم بالإصابة بأكثر أنواع السرطان شيوعًا؟

تعد الأنواع المختلفة من السرطان مسؤولة عن ملايين الوفيات حول العالم. وفيما لا يستطيع الأطباء تحديد عامل واحد وراء الإصابة، تساهم بعض العوامل في زيادة خطر تطوير مرض السرطان في الجسم منها وراثية ومنها متعلقة بالعادات الغذائية وأسلوب الحياة.

في هذا الاطار، وجدت دراسة أجريت على فئران المختبر والبشر اكتشافًا مثيرا للاهتمام يمكن أن يغير طريقة علاج المصابين بالسرطان.

نعلم بالفعل أن النوم ضروري جدا لصحتنا، ولكن الآن كشفت دراسة جديدة أن له جانبا سلبيا عندما يتعلق الأمر بمرضى سرطان الثدي، بحسب healthy.walla.

اذ وجدت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Nature، أنه عندما ينام الناس، تتشكل نقائل سرطان الثدي بشكل أكثر فعالية.

في التفاصيل، أخذ الباحثون عينات دم من 30 مريضًا بسرطان الثدي وفئران معملية في أوقات مختلفة.

وُجد أن 78 في المئة من جميع الخلايا السرطانية (CTC) التي عُثر عليها من العينات المجمعة جاءت من تلك المأخوذة في مرحلة النوم النموذجية.

وجد فريق البحث أيضا أن الخلايا التي تتكون ليلا تكون أكثر عرضة للانتشار. هذا لأنه بالمقارنة مع الخلايا السرطانية المنتشرة التي تنقسم خلال النهار، تميل الخلايا الليلية إلى الانقسام بشكل أسرع. وقال “نيكولا إيتشيتو” محرر الدراسة في بيان: “عندما ينام المصاب يستيقظ الورم”.

ويعد السرطان أحد أكبر التهديدات لصحة الإنسان، وسرطان الثدي هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا – هناك 2.3 مليون حالة في جميع أنحاء العالم سنويا، ووفقا للإحصاءات، ستصاب به امرأة واحدة من كل 8 نساء خلال حياتها.

إذا تم الكشف عن سرطان الثدي في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فعادة ما يستجيب المرضى بشكل جيد للعلاج.

وقال الباحثون: “يظهر بحثنا أن تكاثر الخلايا السرطانية من الورم الأصلي يتم التحكم فيه عن طريق هرمونات مثل الميلاتونين، والتي تحدد إيقاعاتنا في النهار والليل”.

الى ذلك، تظهر نتائج هذه الدراسة أيضا أن الوقت الذي تؤخذ عينات الدم أو الورم قد يغير النتائج – وهذا ما أدى بالفعل إلى إجراء هذه الدراسة في المقام الأول.

وقال الباحثون: “يعمل بعض زملائنا في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء؛ وأحيانا يجرون الاختبارات في ساعات غير روتينية”.

كما سلطت هذه الساعات غير الطبيعية الضوء على أن مستويات الخلايا السرطانية المنتشرة تختلف بمرور الوقت.

وأظهرت العينات المأخوذة من الفئران أيضا شيئا غير عادي: كان هناك دائما عدد أكبر من الخلايا السرطانية في الفئران مقارنة بالبشر.