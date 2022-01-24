ما علاقة ركوب الدراجة بإصابة النساء بسلس البول؟

منذ فترة طويلة اشتُبه في أنّ ركوب الدراجات يمكن أن يسبب جميع أنواع المشاكل المرتبطة بالجهاز البولي التناسلي لدى الرجال.

وجدت إحدى الدراسات الحديثة زيادة معدل الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال الذين يركبون الدراجة أكثر من ثماني ساعات في الأسبوع، على الرغم من أنه ليس من الواضح تماماً السبب.

إحدى النظريات هي أنّ السرج يمارس ضغطاً على العجان، وهي المنطقة الواقعة بين الخصيتين والشرج، والتي يمكن بدورها أن تهيج البروستات، التي تقع أسفل المثانة مباشرة.

تمّ اقتراح أنّ هذا يمكن أن يكون مرتبطاً بضعف الانتصاب وسلس البول، ولكنّ الأبحاث وجدت أنّ هذه المشاكل، التي هي شائعة لدى الرجال في منتصف العمر موجودة أيضاً لدى أولئك الذين يمارسون الرياضات الأخرى.

لكن ما لم يكن معروفاً هو أنّ قضاء الكثير من الوقت على سرج الدراجة يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل لدى النساء.

في حين لا توجد أرقام رسمية، هناك مجموعات على الفايسبوك مليئة بقصص عن هذا الموضوع.

أنذرت تقارير بظهور أورام بعد صفّ ركوب دراجة قوي، أو حدوث تخدير تامّ للمنطقة، ثم المعاناة من ألم يشبه الدبابيس والإبر. كانت هناك أيضاً تسريبات بولية غير متوقعة، حتى لدى النساء اللواتي ليس لديهن أطفال واللواتي لم يواجهن مشاكل من قبل.

أفادت دراسة أجريت على أكثر من 300 من الرياضيات الإناث، اللواتي يقدن الدراجة كثيراً كجزء من رياضتهنّ، أنّ واحدة من كل ثلاثة تعاني من سلس البول وآلام الحوض. وقد وجد الخبراء أيضاً أنّ راكبي الدراجات الإناث يمكن أن يعانين من انخفاض الحساسية المهبلية والشفوية، وارتفاع في معدل التهابات المسالك البولية.

والسبب؟ لأنّ الرجال قادرون على تحريك أعضائهم التناسلية بعيداً عن الطريق عند الدوران، لكنّ النساء لا يستطعن ذلك.

وعلى الرغم من وجود مقاود منخفضة قد تجعلك تشعر بأنك تقود بطريقة أسرع، إنّ الميل إلى الأمام يزيد من الضغط الداخلي من قبل السرج الذي يؤثر على قاع الحوض، والذي بدوره يؤثر على أرجوحة العضلات التي تقع في قاعدة الحوض وتدعم المثانة، الرحم والمستقيم.

ومع ذلك، إذا كان قاع الحوض ضعيفاً، فقد يتسبب هذا الضغط في حدوث تسرب بولي.

تشمل المحفزات الأخرى تمارين شاقة مثل الجري والقفز، ولكن أيضاً السعال أو العطس أو حتى الضحك فقط. نحن نسمي هذا سلس الإجهاد.

يمكن أن يسبب فرط نشاط قاع الحوض أو إرهاقه سلس البول عن طريق ممارسة الضغط على المثانة والأعصاب التي تزودها، مما يؤدي إلى الرغبة المفاجئة في دخول الحمام.

يمكن أن يؤدي التغيير المفاجئ في الوضع إلى الشعور بالإلحاح، على سبيل المثال، أثناء صفّ تمارين الدراجة عند الانتقال من الجلوس في السرج إلى الوقوف على الدواسات.

يمكنك أيضاً الحصول على مزيج من كلا النوعين من سلس البول، وكلاهما قد يكون أسوأ بعد انقطاع الطمث، وهو الحالة التي تؤدي إلى فقدان هرمون الاستروجين الذي يضعف الجهاز البولي التناسلي.

هذا لا يعني ألا نركب الدراجة. يرتبط نشاط البناء في الحياة الطبيعية، بما في ذلك حوالي 30 دقيقة من التمارين المكثفة المعتدلة خمسة أيام في الأسبوع، بقائمة لا حصر لها من الفوائد الصحية.

ولكن إذا أصبح عدم الراحة التناسلية وسلس البول مشكلة، فيجب إجراء بعض التعديلات.

إنّ تعديل السرج والمقاود مهنياً في متجر الدراجة هو أساسي، لضمان أنها مريحة.

عليك أيضاً النظر إلى شورت ركوب الدراجات المبطن، يجب ارتداؤه بدون ملابس داخلية لأن ملابسك الداخلية يمكن أن تفاقم الوضع.

هناك أيضاً مجموعة من السروج التي يمكن أن تستوعب جسم الأنثى بشكل أفضل.

إذا كانت التقرحات هي سبب المشكلة، فإنّ مسحة كريم مضاد للتقرحات على الشفرين والفخذ والفخذين الداخليين يمكن أن تفي بالغرض.

ينصح الخبراء أيضاً بالوقوف كل عشر دقائق أو نحو ذلك أثناء ركوب الدراجات، فقط لتخفيف الضغط على العجان.

قد يحدث هذا بشكل طبيعي إذا كنت تتنقل على الطرق الحضرية، ولكن قد تضطر إلى تذكير نفسك عندما تكون على دراجة ثابتة.

إنّ سلس البول، الذي يصيب 40 في المائة من النساء في مرحلة ما من حياتهن، لا ينبغي أبداً أن يتمّ التغاضي عنه أو تجاهله.

وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن جمعية Pelvic Floor Society، وهي هيئة تتكون من أخصائيي المثانة والأمعاء، ينتظر بعض الذين يعانون من سلس البول عقداً من الزمن حتى يتمّ تشخيصهم.

إذا كان سلس البول يؤثر على الحياة اليومية، يجب أن يكون الأطباء العامين قادرين على تقديم المشورة أو إحالة المرضى إلى عيادات خاصة، ويمكن لأخصائيي العلاج الطبيعي المتخصصين التوصية بتمارين تهدف إلى إعطاء المصابين تحكماً أفضل في المثانة.

لذلك إذا كان ركوب الدراجات يسبب لك مشاكل، فإنّ بعض التعديلات البسيطة على الدراجة وأسلوب ركوبك يمكن أن تكون كل ما هو مطلوب لإعادتك، بشكل مريح، إلى سرج الدراجة.