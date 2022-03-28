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ما علاقة شرب الماء بالليمون بإنقاص الوزن؟

منذ 5 ساعات
الماء بالليمون

الماء بالليمون

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شاع في الفترة الأخيرة بشكل كبير أن شرب ​الماء بالليمون​ يعود بفوائد كبيرة على جسم الإنسان إضافة إلى المساعدة في إنقاصي الوزن نظراً لما يتضمنه الليمون من فيتامينات ومعادن.

إليكم أبرز فوائده الصحية:

– الحفاظ على ترطيب الجسم ووقايته من الجفاف والمشاكل الصحية

– المساعدة على الهضم وتكسير الطعام لأنه مشروب حمضي

– يحسن عملية الهضم خصوصاً غند تناول صباحاً على الريق

– منع التأكسد لأنه يساعد على تلف خلاية الإجهاد التأكسدي
التقليل من تكون حصوات الكلى

– تزويد الجسم بفيتامين ج.

فوائد ماء الليمون لإنقاص الوزن:

يحتوي الماء بالليمون على نوع من الألياف يسمى البكتين (Pectin وهو يساهم في خفض الشهية والسعرات الحرارية، ووجود مركبات الفلافونويد فيه يساهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي بهدف إنقائ الوزن

توقيت شرب الماء بالليمون

يأتي الماء بالليمون بفوائد فعالة عند تناول صباحاً على الريق إذ ينصح بتناوله صباحا من خلال وضع شرائح ليمون بقشرها مع كوب من الماء الدافئ

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