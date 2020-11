ما علاقة قشرة الرأس بمرض ” باركنسون”؟

في دراسة صادمة كشفت ارتباطا مريبا بين أحد فطريات المرتبطة بقشرة الرأس ومرض باركنسون، ووجد العلماء في دراسة صادرة عن بيانات من الجمعية البريطانية لدراسة مرض باركنسون أن هناك علاقة وثيقة بين قشرة الرأس ومرض باركنسون، حيث قالوا:

“أحد أعراض مرض باركنسون هو قشرة الرأس” .

First ever conference today! (shame it's virtual). My poster is titled 'What does real-world walking speed tell us about Parkinson's disease?' and it presents some preliminary findings from a publication I've been working on! #NEPG2020 pic.twitter.com/DQBwRdg2VW

وأشار العلماء: “نحن نتحدث عن التهاب الجلد الدهني. في شكل خفيف، يتجلى في شكل قشرة، في الحالات الشديدة – تصبح فروة الرأس حمراء ومتقشرة، وفي حالات نادرة، قد يحدث طفح جلدي نازف “.

وفي الوقت نفسه، أوضح العلماء أنه لا يوجد سبب يحدد تأثير التهاب الجلد الدهني على الذين يعانون من مرض باركنسون، بقولهم:

” لا يستطيع العلماء حتى الآن تحديد سبب تأثير التهاب الجلد الدهني على المرضى الذين يعانون من مرض باركنسون “.

وأظهر العلماء نتائج دراستهم، بالقول: “التهاب الجلد الدهني هو مرض التهابي يصيب مناطق فروة الرأس والجذع حيث تتطور الغدد الدهنية، وغالبا ما يكون سبب المرض هو الاضطرابات الهرمونية، وهناك سبب آخر هو الاستخدام طويل الأمد لهرمون التستوستيرون والستيرويدات الابتنائية والستيرويدات القشرية السكرية”.

وفي السياق، ذكر باحثون أمريكيون، في وقت سابق، أن التعرق دون سبب واضح هو أحد أكثر العلامات شيوعا لمرض باركنسون المحتمل.

Dandruff can be the result of a range of conditions, including overly dry — or oily — skin and HIV or Parkinson’s disease. It also can be a reaction to certain soaps or shampoos or to a fungus on your scalp. https://t.co/OaNsYEVyoD pic.twitter.com/PWoBzCyDL8

— WebMD (@WebMD) January 22, 2020