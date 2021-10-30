ما علاقة كوفيد-19 بفقدان السمع وطنين الأذن؟

تشير دراسة جديدة إلى أنّ COVID-19 يمكن أن يصيب الأذن الداخلية ويحتمل أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل السمعية.

نظر الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وMassachusetts Eye And Ear في 10 مرضى Covid الذين أبلغوا عن عدد من الأعراض المرتبطة بالأذن.

ووجد الباحثون أنّ الفيروس يمكن أن يصيب خلايا الأذن الداخلية، وتحديداً خلايا الشعر، مما قد يؤدي إلى مشاكل في السمع والتوازن.

يقول الفريق إنّ النتائج تشرح لماذا أبلغ بعض مرضى COVID – 19 عن فقدان السمع وطنين الأذن والدوخة وصعوبات التوازن.

كان المؤلفان الرئيسيان الدكتورة كونستانتينا ستانكوفيتش والدكتور لي غورك يدرسان لماذا تؤثر الفيروسات مثل النكاف والتهاب الكبد على السمع قبل وقوع الوباء.

في مارس 2020، بعد أن بدأوا في رؤية مرضى فيروس كورونا يبلغون عن الصمم أو الدوخة أو طنين الأذن، قرروا التركيز على Covid.

“كان من غير الواضح في ذلك الوقت ما إذا كان هذا مرتبطاً سببياً أو مصادفة، لأنّ فقدان السمع وطنين الأذن شائعان للغاية”، قالت ستانتوفيتش، الرئيسة السابقة لطب الأذن والأعصاب في ماساتشوستس للعيون والأذن والرئيسة الحالية لقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الرأس والرقبة في كلية الطب بجامعة ستانفورد، في بيان.

للدراسة، التي نشرت في مجلة Communications Medicine، استخدم الفريق نماذج خلوية جديدة لخلايا الأذن الداخلية البشرية التي يصعب الحصول عليها من الأذن الداخلية البشرية.

وقد تمّ إعاقة دراسات أخرى بسبب نقص أنسجة الأذن الداخلية، كما يزعمون.

وقال غورك، وهو أستاذ في معهد MIT للهندسة الطبية والعلوم، في بيان: “إنّ امتلاك النماذج هو الخطوة الأولى، وهذا العمل يفتح مساراً الآن للعمل ليس فقط مع SARS-CoV-2 ولكن أيضاً مع الفيروسات الأخرى التي تؤثر على السمع”.

أخذوا الخلايا الجذعية البشرية وغيروها إلى خلايا جذعية “متعددة القدرات”، والتي يمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة في الجسم.

غير الباحثون خلايا السيقان إلى أنواع مختلفة من خلايا الأذن الداخلية بما في ذلك خلايا الشعر والخلايا الداعمة والألياف العصبية وخلايا شوان، والتي يمكن زراعتها في طبقات ثنائية أو ثلاثية الأبعاد.

ثم تم أخذ الخلايا من 10 مرضى Covid الذين يخضعون لعملية جراحية لحالة تسبب نوبات الدوار أو ورم يسبب فقدان السمع الشديد والدوخة.

في كل من النماذج وعينات الأذن البشرية، وجد الفريق خلايا الشعر وخلايا شوان والبروتينات التي يحتاجها الفيروس التاجي من أجل الدخول وإصابة الخلايا.

هذا مهم بشكل خاص لأنّ خلايا الشعر تساعد الناس على الحفاظ على التوازن وفهم حركة رؤوسهم.

لم يتمكن الفيروس من دخول أنواع الخلايا الأخرى التي درسوها.

من غير المفهوم كيف يدخل الفيروس إلى الأذن الداخلية، ولكنه قد يدخل من خلال أنبوب يربط الأنف بالأذن الوسطى أو يهرب من الأنف.

نظرية أخرى هي أنه يهرب من الأنف من خلال فتحات صغيرة تحيط بالأعصاب الشمية، ويصيب الأعصاب القحفية، بما في ذلك تلك التي تتصل بالأذن الداخلية.

لا يعرف الباحثون النسبة المئوية لمرضى الفيروسات الذين يبلغون عن صعوبات في السمع، وهي مشكلة ازدادت سوءاً بسبب عدم إجراء الاختبارات في وقت مبكر من الوباء.

وقالت ستانكوفيتش: “كان هذا في البداية لأنّ الاختبار الروتيني لم يكن متاحاً بسهولة للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID، وأيضاً، عندما كان المرضى يعانون من مضاعفات أكثر تهديداً للحياة، لم يكونوا يولون الكثير من الاهتمام لما إذا كان سمعهم قد انخفض أو ما إذا كان لديهم طنين”.

“ما زلنا لا نعرف ما هو حجم الإصابة، لكن النتائج التي توصلنا إليها تدعو حقاً إلى زيادة الاهتمام بالأعراض السمعية الفكية لدى الأشخاص الذين يعانون من التعرض لـ Covid.”