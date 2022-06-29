ما علاقة هذا الهورمون بانخفاض نسبة إصابة النساء بالصدفية؟

تمكّن باحثون يابانيون من تحديد سر انخفاض احتمالات إصابة الإناث بالصدفية الشديدة مقارنة بالذكور.

ووجد فريق الباحثين في دراسة نشرتها مجلة “الحساسية والمناعة السريرية”، أن هرمون “الإستراديول” الأنثوي يثبط الصدفية، ويمثل الدور الوقائي له أساسا لعلاج المرض.

في هذا الاطار، تقول “تيتسويا هوندا”، من كلية الطب بجامعة هاماماتسو اليابانية، والتي كانت تعمل سابقًا في جامعة كيوتو: “لم تكشف نتائجنا عن الآليات الجزيئية للاختلافات بين الجنسين في الصدفية فحسب، بل ألقت أيضًا ضوءًا جديدًا على فهمنا للدور الفسيولوجي للإستراديول”.

واختبر الفريق فئرانا أزيلت مبايضها، وبالتالي لا تحتوي على الهرمون، مقارنة بفئران طبيعية، فأظهرت الفئران التي لا تحتوي على هرمونات المبيض الطبيعية (إستراديول) أعراض التهاب الجلد الشديد.

وبمجرد إعطاء هذه الفئران إستراديول، قلل ذلك من الالتهاب، ولوحظ نفس التأثير أيضا في الخلايا البشرية بالمختبر.

وما أثار اهتمام الباحثين هو كيف أن نقص مستقبلات هرمون الإستروجين في الخلايا المناعية جعل الإستراديول غير فعال ضد السيتوكينات.

كما خلص الباحثون من ذلك إلى أن “هذه النتائج تشير إلى أن الإستراديول يثبط التهاب الصدفية من خلال تنظيم خلايا مناعية”.