الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما علاقة هذا الهورمون بانخفاض نسبة إصابة النساء بالصدفية؟

منذ 39 دقيقة
A A A
طباعة المقال

تمكّن باحثون يابانيون من تحديد سر انخفاض احتمالات إصابة الإناث بالصدفية الشديدة مقارنة بالذكور.

ووجد فريق الباحثين في دراسة نشرتها مجلة “الحساسية والمناعة السريرية”، أن هرمون “الإستراديول” الأنثوي يثبط الصدفية، ويمثل الدور الوقائي له أساسا لعلاج المرض.

في هذا الاطار، تقول “تيتسويا هوندا”، من كلية الطب بجامعة هاماماتسو اليابانية، والتي كانت تعمل سابقًا في جامعة كيوتو: “لم تكشف نتائجنا عن الآليات الجزيئية للاختلافات بين الجنسين في الصدفية فحسب، بل ألقت أيضًا ضوءًا جديدًا على فهمنا للدور الفسيولوجي للإستراديول”.

واختبر الفريق فئرانا أزيلت مبايضها، وبالتالي لا تحتوي على الهرمون، مقارنة بفئران طبيعية، فأظهرت الفئران التي لا تحتوي على هرمونات المبيض الطبيعية (إستراديول) أعراض التهاب الجلد الشديد.

وبمجرد إعطاء هذه الفئران إستراديول، قلل ذلك من الالتهاب، ولوحظ نفس التأثير أيضا في الخلايا البشرية بالمختبر.

وما أثار اهتمام الباحثين هو كيف أن نقص مستقبلات هرمون الإستروجين في الخلايا المناعية جعل الإستراديول غير فعال ضد السيتوكينات.

كما خلص الباحثون من ذلك إلى أن “هذه النتائج تشير إلى أن الإستراديول يثبط التهاب الصدفية من خلال تنظيم خلايا مناعية”.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

المزيد من الصحة

الاستيقاظ باكرًا مشكلة مزعجة.. إليكم أسبابها وطرق معالجتها!
مجّانًا وبعيدًا عن المكمّلات.. هذه النباتات مخزنٌ للفيتامينات
إليكم هذين المشروبين اللذيذين لخفض الكوليسترول في الدم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الرئيس ميشال عون
عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
الرئيس نجيب ميقاتي
أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
الدولار
انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟