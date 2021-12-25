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ما كمية اليوسفي التي يمكن تناولها في اليوم؟

منذ 7 ساعات

فاكهة اليوسفي

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كشفت الدكتورة ناديجدا تسابكينا، خبيرة التغذية الروسية، كم عدد حبات اليوسفي التي يمكن أن يتناولها الشخص في اليوم.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه لا ينصح بتناول أكثر من 4-5 حبة يوسفي في اليوم.

وتضيف، فاكهة اليوسفي مصدر مهم للكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات С وD و K و B. وتساعد الألياف الغذائية الموجودة في اليوسفي على تحسين عمل الجهاز الهضمي، وأما فيتامين С فيعزز منظومة المناعة.

وتقول، “تساعد الحمضيات بالاشتراك مع المبيدات النباتية والزيوت الطيارة على مكافحة الفيروسات. واحتوائها على البيوفلافونويد وبيتا كاروتين المضاد للأكسدة، يمنع نشوء الأورام الخبيثة”.

وتضيف الخبيرة، ولكن الإكثار من تناول اليوسفي، يمكن ان يسبب مشكلات في الكبد. لذلك لا ينصح بتناول أكثر من 4-5 يوسفي في اليوم لأن جرعة الفركتوز المسموح بها يجب ألا تتجاوز 40 غراما في اليوم.

وتقول، “كما يجب ألا ننسى رد الفعل التحسسي المحتمل. كما أن على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة تناول اليوسفي بحذر، لأنه يمكن أن يهيج الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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