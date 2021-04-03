ما لا تعرفونه عن أهمية ممارسة تمارين الضغط يوميا

تمرين الضغط مهم لكل الجسم، ويمكن ممارسته دون معدات ويشمل كل عضلات الجسم من الرأس إلى القدمين.

فيما يلي أهم ما يؤكد أهمية ممارسته يومياً حسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.

مجموعة كبيرة من العضلات

تتضمن المجموعة الرئيسية للعضلات التي ينشطها هذا التمرين عضلات الصدر، والكتفين، والظهر، والعضلة ثلاثية الرؤوس، والعضلة ذات الرأسين، والمسننة الأمامية.

حرق السعرات الحرارية

يمكن لأي شخص يزن 77 كيلوغراماً حرق ما يقارب 12 سعرة حرارية بـ 20 ضغطة في الدقيقة.

دعم المفاصل والعضلات

يساعد هذا التمرين على تقوية مفاصل الجسم بالكامل، وعلى استقرار العضلات حول الكتفين وعلى أداء الأنشطة اليومية بسهولة.

صحة القلب والأوعية الدموية

يمكن لممارسة هذا التمرين يوميًا أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتطيل العمر.

تحسين وضعية الجسم

يمكن لتمرين الضغط بشكل صحيح يومياً دعم وضعية الجسم، ويحول دون الإصابة بآلام الظهر.

تحسين اللياقة البدنية

تمرين الضغط، فعال ويؤدي أداؤه يومياً إلى تحسين مستوى اللياقة البدنية بشكل كبير.