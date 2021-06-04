ما معنى اضطراب نوم حركة العين السريعة السلوكي؟

من أهم الأمور الصحية، يلزم الأطباء نوم كل فرد 8 ساعات تقريباً لصحة أفضل.

وقال البروفيسور توماس بنتسيل إن اضطراب نوم حركة العين السريعة السلوكي Rapid eye movement sleep behavior disorder، اضطراب أثناء النوم، ويتميز كما يتضح من اسمه، بحركة سريعة للعين بسبب حلم ما، ليمثل المصاب به الحلم جسدياً.

وتبعاً لطبيعة الحلم، تتضمن حركات المصاب، الركل واللكم والصراخ والقفز من السرير، ما قد يتسبب في إيذائه، أو إيذاء الآخرين.

وأضاف بنتسيل، مدير مركز طب النوم متعدد التخصصات في مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين، أن من أسباب هذا الاضطراب، الآثار الجانبية لبعض الأدوية، أو أمراض الأعصاب التنكسية، مثل باركنسون، أو ضمور الأجهزة المتعدد.

وأشار بنتسيل إلى أن العلاج ممكن بأدوية قبل الذهاب إلى الفراش لتثبيط نشاط العضلات، كما يمكن في بعض الحالات اللجوء إلى العلاج السلوكي المعرفي، علاوة تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل، وتدريب التحفيز الذاتي Autogenic training، التي تسهم في الاسترخاء العضلي والعصبي.