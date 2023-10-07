ما نوع التوتر النفسي المسبب لأمراض القلب؟

الإجهاد هو استجابة إنسانية تلقائية للمواقف الصعبة، وعندما يكون الضغط قصير الأمد، فهو مفيد بشكل عام في تحفيزنا على إنجاز المهمة الصعبة، ولكن عندما يطول التوتر فإنه يسبب مخاطر على صحتنا الجسدية والنفسية، وتحتوي الاستجابة للضغط على عنصر عاطفي يؤدي إلى عدد لا يحصى من المشاعر السلبية بشكل عام مثل القلق والخوف والإحباط والحزن، في هذا التقرير نتعرف على نوع التوتر العاطفي الذي يسبب أمراض القلب، بحسب موقع “تايمز أوف إنديا”.

إن أحد الأعضاء الحيوية في جسمنا الذي يتأثر بالإجهاد طويل الأمد هو القلب، واستجابة للتوتر، يطلق جسمنا هرمون التوتر المعروف باسم الكاتيكولامينات.

تزيد هرمونات التوتر من طلب الأكسجين في أجسامنا لتمكين الجسم من الاستجابة بشكل استباقي للضغط، كما إن الحاجة الطويلة إلى زيادة الطلب على الأكسجين تعني أن القلب يعمل فوق طاقته لفترة طويلة.

ما هي آثار التوتر لفترات طويلة؟​

هناك زيادة طويلة في معدل ضربات القلب وضغط الدم مما قد يسبب بشكل ثانوي تغيرًا لا رجعة فيه في حجم القلب، وإيقاعات غير طبيعية للقلب، وتشنج الشرايين التاجية مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى عضلات القلب مما يؤدي إلى نقص تروية عضلة القلب الذي يظهر على شكل ألم في الصدر.

في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي مثل هذه الحالة إلى احتشاء عضلة القلب يمكن أن تؤدي إيقاعات القلب غير الطبيعية إلى إزاحة جلطات الدم إلى الدماغ مما يسبب السكتة الدماغية.

وقد أظهرت الدراسات أيضًا أن هرمونات التوتر لفترة طويلة يمكن أن تزيد من نسبة السكر في الدم والكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية، وهي عوامل خطر شائعة لأمراض القلب.

والإجهاد يمكن أن يعزز تراكم رواسب البلاك في الشرايين.

الضغط النفسي الذي يسبب الأرق ليلاً

يمكن أن يؤدي الضغط العاطفي أيضًا إلى عادات نوم غير منتظمة أو غير صحية. عدم كفاية النوم حتى لبضعة أيام يمكن أن يقلل من القدرة على التركيز في العمل وبالتالي تقليل الإنتاجية في العمل، وهذا بدوره يزيد من التوتر العاطفي. يمكن أن يؤدي قلة النوم المناسب أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم الذي قد يصبح مستمرًا وهو عامل خطر مستقل لأمراض القلب.

انخفاض الدائرة الاجتماعية ليس بالأمر الجيد

غالبًا ما يُلاحظ أن الضغط العاطفي لفترات طويلة قد يؤدي إلى انخفاض التفاعلات الاجتماعية مما يؤدي إلى انخفاض النشاط البدني، مما قد يؤدي إلى السمنة.

زيادة الوزن غير المنتظمة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. قد تسبب السمنة أيضًا مشاكل في التنفس أثناء النوم، تسمى انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، والتي إذا لم يتم علاجها يمكن أن تسبب زيادة في ضغط الدم مما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب.

​التوتر الذي يسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي​

يمكن أن يؤدي الإجهاد العاطفي إلى سلوك غير قادر على التكيف مثل عادات الأكل غير الصحية التي تتكون أساسًا من الحلويات والكربوهيدرات الأخرى والتقليل من الفواكه والخضروات. مثل هذا النظام الغذائي غير الصحي يضر بالقلب. أظهرت الأبحاث أن الشخص يقوم بالتدخين وغيرها من المواد المسببة للإدمان للتخلص من الضغط النفسي. مثل هذه المواد في حد ذاتها ضارة للغاية بالقلب وتشكل عاملاً رئيسياً في الإصابة بأمراض القلب والوفيات حتى عند الشباب.

​صدمات الطفولة قد تؤدي إلى الالتهاب​

أظهرت الأبحاث الحديثة وجود صلة بين نشاط القلب والأوعية الدموية وزيادة الالتهاب. تبين أن التعرض لأحداث مرهقة وصادمة في مرحلة الطفولة يؤدي إلى مستويات أعلى من علامات الالتهاب، كما يزيد أيضًا من عوامل خطر معينة للإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة. إلى جانب أمراض الشريان التاجي الشائعة، يمكن أن يسبب الإجهاد ضعفًا سريعًا وشديدًا في عضلة القلب يُعرف باسم اعتلال عضلة القلب الناتج عن الإجهاد. يمكن أن يتبع مجموعة متنوعة من الضغوطات العاطفية مثل الحزن والخوف والغضب الشديد.