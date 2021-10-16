ما هو أخطر وأفضل مشروب؟

تحدث الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن مشروباتنا المفضلة في الحلقة الجديدة من برنامجه على قناة “روسيا 1”.

وقال بأن ليست كلها مفيدة. فالكومبوت ومشروبات الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من السكر. ومن الأفضل الامتناع عن الكحول على الإطلاق. ولكن يمكن أن يكون السبب الأكثر ضررًا للإنسان هو المشروبات الغازية الحلوة متعددة الألوان والعلب والزجاجات التي تملأ أرفف المتاجر.

وأضاف: “المشروبات الغازية هي التي تسبب مرض السكري والسمنة والأورام الخبيثة في نهاية المطاف. فليس من قبيل الصدفة أنه في كثير من البلدان ممنوع بيعها بالقرب من المدارس. وهذا بالفعل هو الطريق إلى أمراض كثيرة، من هشاشة العظام إلى السرطان، وأمراض القلب. المتعة التي تحصل عليها منها تمر بسرعة، لكن العواقب قد تكون مزعجة للغاية”.

ماذا يمكنك أن تشرب بدون خوف سوى الماء العادي؟ تحدث مياسنيكوف عن تأثير القهوة والشاي على الصحة. إن القهوة مفيدة للكبد وتقلل من عدم انتظام ضربات القلب. وفقًا له، يمكنك شرب كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا بأمان.

وأشار: “يساعد في النقرس، ويساعد في التهاب المفاصل الروماتويدي، وهشاشة العظام… لأنها تحتوي على أكثر من ألف مادة نشطة بيولوجيا. وبالمناسبة، والشاي. الشاي الأخضر أيضا. لديه تأثير مضاد للسرطان مثل القهوة، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد”.