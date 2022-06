ما هو أسوأ نوع جبن لصحة قلبك؟

تتعدّد الأطعمة والعادات الغذائية التي تشكّل خطرًا على صحة الانسان، لا سيما صحة القلب، من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والابتعاد عن الحبوب والخضروات والأطعمة التي تحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة.

وإذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمشكلات في القلب، أو إذا كنت تبحث حاليا عن طرق لتقليل حدة مشكلات القلب المحتملة، فإن تغيير نظامك الغذائي يمكن أن يوفر الكثير من المساعدة.

ما تشربه وتأكله، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية المناسبة، وحتى تناول المكملات الغذائية، كلها عوامل يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تماما مثل معظم الأطعمة، يمكن أن يساهم تناول الكثير من الجبن في العديد من المشكلات، مثل مضاعفات القلب المحتملة.

وحسب “لورين مانايكر”، اختصاصية التغذية المسجلة، فإن الجبن الكريمي (cream cheese) هو أسوأ جبن لقلبك، على ما نقل موقع Eat This, Not That.

وتقول: “يمكن أن يكون الجبن جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب طالما يتم ملاحظة أحجام الأجزاء المناسبة ويتم استهلاكه جنبا إلى جنب مع نظام غذائي متوازن وصحي بشكل عام (..)

توضح خبيرة التغذية أن الجبن الكريمي غني بالدهون المشبعة وليس غنيًا بشكل خاص بالعديد من المغذيات الدقيقة.

في المتوسط، تحتوي ملعقتان كبيرتان من الجبن الكريمي على 87% دهون، أي 10 غرامات، تشكل 15% من القيمة اليومية المسموح بها. وفي الوقت نفسه، فإن 5.9% منها عبارة عن دهون مشبعة، وهو ما يمثل 30% من قيمتك اليومية.

وتحتوي الحصة الواحدة من الجبن الكريمي أيضًا على 29 ملليغراما من الكوليسترول. إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض القلب، فيجب أن تحد من تناول الكوليسترول إلى 300 ملليغرام في اليوم.

على الرغم من أنّ ملعقتين كبيرتين من الجبن الكريمي لا تبدو سيئة للغاية، لكن كن حذرًا من الإفراط بتناولها.