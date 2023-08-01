ما هو أفضل زيت صحي للطبخ؟

يرتبط إستهلاك الزيوت في تحضير الطعام إرتباطًا مباشرًا بأمراض القلب، لذلك حذر خبراء الصحة من زيادة إستخدام الزيوت، مؤكدين أنّ إستهلاك الزيوت بإعتدالٍ هو المفتاح لصحة القلب.

وفي الإطار، يقول الدكتور سمير كبة مدير أمراض القلب في مستشفى ماكس فيشالي: “على الرغم من أنّ الأنظمة الغذائية تقترح تقليل الدهون، وهو أمر صحيح إلى حد ما، إلّا أن بعض الدهون في الواقع أفضل للجسم، لذلك يجب أن يدرك الناس أن تلك الزيوت التي تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة صحية، بينما التي تحتوي على دهون مشبعة ومتحولة غير صحية”، وفقًا لموقع “تايمز أوف إنديا”.

وأكمل: “لكل زيت ٍدرجة حرارة يبدأ عندها الزيت في إنتاج دخانٍ، فبعض الزيوت مناسبة بشكلٍ أفضل للحرارة المرتفعة، والبعض الآخر للحرارة المنخفضة، والبعض الآخر لا يجب تسخينه على الإطلاق، حيث ينتج الدخان أيضًا أبخرة سامة، فكلما زاد تكرير الزيت، كلما ارتفعت نقطة الدخان”.

ما هو أفضل زيت يمكن استخدامه؟

نظرًا لأنه لا يمكن تخزين جميع أنواع الزيت في المنزل، فمن الأفضل، بحسب الدكتور، “إستخدام القليل منها، والإعتماد قدر المُستطاع على زيت الزيتون، لأنه يعدّ من أفضل أنواع الزيوت، لأنه يقلل الكوليسترول الضار، ويرفع الكوليسترول الجيد”.