ما هو أفضل مشروب يمكن تناوله مع الأكل؟

يتساءل كثيرون عن أفضل مشروب يمكن تناوله مع الطعام، عن ذلك اجاب أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية الروسي، مشيرا إلى أن الماء في درجة حرارة الغرفة هو أنسب مشروب مع الطعام.

وقال لـ”سبوتنيك”: “إذا أخذنا الحساء كأحد أكثر الأطباق حمية وصحية، فإن الحساء، إلى حد كبير، هو من الماء إلى جانب الأطعمة الصلبة. هذا يعني أنه يمكنك شربه مع الطعام”.

وأكد الخبير أن الشاي أيضا يمكن شربه مع الأكل. ومع ذلك، يجب أن يكون طبيعيًا أسود أو أخضر أو ​​عشبيًا دون سكر. قال بوبروفسكي إن الكمية الزائدة من هذا المشروب ليست جيدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف: “انتبه إلى المشروبات الغازية السكرية. إنها مصدر للسكر أو الكربوهيدرات البسيطة. الكربوهيدرات البسيطة السائلة بعد الوجبات ليست جيدة للهضم بشكل عام. وينطبق الشيء نفسه على العصائر”.