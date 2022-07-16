ما هو أفضل مكمل غذائي لمرضى باركنسون ؟

مرض باركنسون هو اضطراب يسبب تلف الخلايا العصبية في الدماغ، مما يؤدي إلى انخفاض الدوبامين، هرمون الشعور بالسعادة، ويسبب انخفاض مستويات الدوبامين نشاطًا غير نمطيًا للدماغ يمكن أن يؤدي إلى ضعف الحركة.

كل عام، يتعامل حوالي 13 من كل 100000 شخص في الولايات المتحدة مع هذا المرض، على الرغم من أنه قد ينجم عن عوامل وراثية وإصابات في الرأس وبعض العوامل البيئية الأخرى، فإن مرض باركنسون لن يؤثر فقط على الشخص الذي تم تشخيصه، ولكنه سيؤثر على أحبائهم أيضاً.

بمجرد تشخيصك أنت أو أي شخص تعرفه بمرض باركنسون، هناك طرق للمساعدة في السيطرة على الأعراض، ويتضمن ذلك تغيير نظامك الغذائي وحتى تناول الأدوية التي يصفها لك الطبيب، حتى أن هناك مكملات يمكن أن تساعد في تزويدك بالعناصر الغذائية الإضافية التي يفتقدها جسمك والتي يمكن أن تؤثر على مرضك، وذلك حسب ما ذكره موقع “Eat This، Not That”.

يوضح الدكتور يونج اختصاصي التغذية: “أفضل مكمل يمكنك تناوله للمساعدة في مرض باركنسون هو فيتامين ب 12، فإن تناول هذا المكمل قد يبطئ من فقدان الوظيفة الإدراكية المنخفضة، ويميل الأشخاص المصابون بمرض باركنسون المبكر إلى انخفاض مستويات فيتامين ب 12 مما قد يضعف الوظيفة الإدراكية”.

يقترح الدكتور يونج أن فيتامين ب 12 (المعروف أيضاً باسم كوبالامين ) يساعد في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية، ويمكن العثور على فيتامين ب 12 بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية، على سبيل المثال، اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك ومنتجات الألبان والبيض، ولكن أيضًا في الخميرة الغذائية، ومع ذلك، إذا كنت تريد التأكد من حصولك على المقدار الصحيح من تناول فيتامين ب 12، فيمكنك تناول مكمل.

يقول بعض الخبراء، إن الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ب 12 للبالغين هي 2.4 ميكروجرام، ويلعب هذا المكمل دوراً أساسياً في تكوين خلايا الدم الحمراء، واستقلاب الخلايا، ووظيفة الأعصاب، وإنتاج الحمض النووي، وربط الخرف والوظيفة الإدراكية المنخفضة بنقص هذا الفيتامين.

تشير دراسة نشرت في “International Parkinson and Movement Disorder Society” إلى أن المرضى في المراحل المبكرة من مرض باركنسون الذين يظهرون نقصاً في فيتامين ب 12 قد عانوا من تدهور أسرع في الحركة والإدراك، ويشير هذا إلى أن مكملات الفيتامينات قد تساعد في إبطاء تقدم هذه الأعراض.

في الدراسة، قاس الباحثون فيتامين ب 12 والعوامل الأخرى المرتبطة بفيتامين ب 12 في 680 مشاركاً يعانون من مرض باركنسون المبكر وغير المعالج، ثم تابعوا 456 عينة.

أظهرت النتائج أن 13٪ من هؤلاء المشاركين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين ب 12، و7٪ لديهم مستويات مرتفعة من الهوموسيستين وهو حمض أميني ترتبط مستوياته عكسياً بنقص الفيتامينات، قد يؤدي ارتفاع مستوى الهوموسيستين إلى زيادة مخاطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب والسكتة الدماغية دون علاج.

أظهرت الدراسة أن المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 كانت شائعة في المراحل المبكرة من مرض باركنسون، وتنبأ انخفاض فيتامين ب 12 بتدهور أكبر في التنقل، بينما توقع ارتفاع مستوى الهوموسيستين تدهوراً معرفياً أكبر.

لذلك، إذا كنت بحاجة إلى تعزيز فيتامين، فقد يساعدك مكمل فيتامين ب 12 في القيام بهذه الحيلة. كما هو الحال دائماً، واستشر طبيبك قبل إضافة أي مكملات إلى نظامك الغذائي.