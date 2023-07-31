ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان ؟!

يعتبر تنظيف الأسنان من العادات الصحية اليومية الضرورية ليس فقط للحفاظ على صحة الأسنان والفم بل تؤثر الأسنان بشكل كبير على صحتنا العامة لذلك يجب تحديد أفضل وقت على مدار اليوم لتنظيف الأسنان.

أفضل وقت لتنظيف الأسنان في الصباح هو فور الاستيقاظ من النوم، وقبل تناول وجبة الإفطار أو شرب القهوة حيث يساعد تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار على إضافة طبقة واقية على أسنانك، ويساعد في تحفيز اللعاب قبل تناول الإفطار بسبب انخفاض تدفق اللعاب أثناء النوم، كما أن تنظيف الأسنان بالفرشاة في الصباح الباكر سيخلصك من البكتيريا.

إذا قمت بتنظيف أسنانك باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد فسوف تقوم أيضًا بمنح أسنانك طبقة واقية قبل وجبتك الأولى.

يساعد اللعاب في التخلص من الحموضة داخل الفم لذلك الأسنان تصبح أكثر عرضة للحموضة عند الاستيقاظ صباحاً بالإضافة إلى رائحة الفم الكريهة لهذه الأسباب يُنصح بغسل الأسنان قبل الإفطار فور الاستيقاظ.

تنظيف الأسنان قبل الإفطار أيضاً له فوائد إضافية تحمي الأسنان اعتماداً على ما تأكله وتشربه لأن تنظيف الأسنان بعد تناول وجبة حمضية يؤدي إلى تدمير الأسنان، ويضعف المينا، والعديد من أطعمة الإفطار حمضية مثل قهوة الصباح، وعصير البرتقال، والخبز لذلك إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة مباشرة بعد تناول وجبة أو مشروب حمضي فقد تتسبب عن غير قصد في إتلاف مينا الأسنان.

يساعد استخدام غسول الفم قبل غسل أسنانك بخمس دقائق في مقاومة رائحة الفم الصباحية على الرغم من أن غسول الفم المحتوي على الكحول يمكن أن يجفف فمك.

تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام

ينصح الأطباء بغسل الأسنان مرتين في اليوم في الصباح وقبل النوم لكن ماذا عن تنظيف الأسنان بعد تناول الوجبات؟

على عكس الشائع بضرورة تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام يجب الانتظار على الأقل 30 دقيقة إلى ساعة بعد تناول الطعام لتنظيف الأسنان بالفرشاة خاصة عند تناول الأطعمة الحمضية مثل القهوة والفاكهة حيث تضعف الأحماض مينا الأسنان، وقد تسبب تلفًا إذا قمت بتنظيف أسنانك بعد الأكل بوقت قصير.

يستغرق اللعاب حوالي 30 دقيقة للتخلص من الأحماض في فمك مع ذلك يمكنك مضمضة الفم بالماء.

أفضل وقت لتنظيف الأسنان بالفرشاة ومعجون الأسنان أثناء النهار هو بعد تناول مشروب أو وجبة خفيفة مثل الحلوى لأن البكتريا المسببة للتسوس تتغذي على السكر لذلك تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الحلوى سيمنع تكوّن طبقة البلاك، ويستغرق تراكم البلاك 12 ساعة على الأقل لذلك يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل مرتين يوميًا.

تنظيف الأسنان قبل النوم

أفضل وقت لتنظيف الأسنان ليلاً عندما تستعد للنوم حيث يفرز الفم لعابًا أقل في الليل لذا فإن التنظيف قبل النوم سيساعد على إزالة البكتيريا، ولا يجب أن تأكل أو تشرب باستثناء الماء بعد تنظيف الأسنان ليلاً.

التنظيف بالخيط قبل النوم يزيل جزيئات الطعام التي تغذي البكتيريا أثناء النوم، كما أن مضمضة الفم بغسول الفم بالفلورايد يمنح الأسنان حماية إضافية.

عدد مرات تنظيف الأسنان

يتفق أطباء الأسنان أن تنظيف الأسنان يجب أن يكون بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل؛ مرة في الصباح، ومرة قبل النوم في المساء خاصة قبل النوم لنتخلص من التراكمات التي تصيب الأسنان على مدار النهار.

لا يوجد مشكلة في تنظيف الأسنان بالفرشاة مرة ثالثة في منتصف اليوم خاصة بعد تناول الوجبات أو الحلوى أو شرب القهوة والشاي لكن يجب عليك الانتظار لمدة لا تقل على 30 دقيقة بعد الوجبة.

زيادة عدد مرات تنظيف الأسنان بالفرشاة لا تعني تلقائياً تحسن في صحة الفم لكن الأهم هو متى تنظف الأسنان، وكيف، وطريقة الاستخدام الصحيحة.