ما هو ارتفاع حمض يوريك الدم وأعراضه؟

فرط حمض اليوريك في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل النقرس وحصى الكلى، ويعاني واحد من كل خمسة أشخاص من ارتفاع مستوى حمض البوليك حسبما نشر موقع webmd

أعراض فرط حمض يوريك الدم

لا تظهر أعراض على معظم المصابين بفرط حمض يوريك الدم ولا يحتاجون إلى علاج طويل الأمد، ووفقا للبحث، يعاني حوالي 21 % من عامة السكان و 25 % من الأشخاص في المستشفيات من فرط حمض يوريك الدم بدون أعراض، ومن الأعراض الشائعة الأخرى لفرط حمض يوريك الدم تكون حصوات الكلى، والتي يمكن أن تؤدي إلى ألم حاد في البطن أو الجانب والغثيان والقيء.

تشخيص فرط حمض يوريك الدم

اختبار فرط حمض يوريك الدم ليس روتينيًا لأن الحالة شائعة جدًا.

من المرجح أن يقوم طبيبك باختبار فرط حمض يوريك الدم إذا ظهرت عليك علامات النقرس أو حصوات الكلى. من المحتمل أن يستفيدوا من الفحص البدني والدراسات المعملية والموجات فوق الصوتية.

الفحص البدني

إذا كنت مصابًا بالنقرس، فسيكون لديك مفصل منتفخ ودافئ. يؤثر النقرس عادةً على إصبع القدم الكبير، ولكنه يمكن أن يؤثر على أي مفصل في جسمك ويؤثر عادةً على مفصل واحد في كل مرة. إذا كانت لديك حصوات في الكلى، فستكون منطقة معينة من أسفل ظهرك مؤلمة عند اللمس.

تحاليل الدم

قد يطلب طبيبك فحص الدم لاختبار مستوى حمض البوليك. قد يرغبون أيضًا في معرفة ما سيشار إليه على أنه تعداد الدم الكامل (CBC)، وملف الدهون، ولوحة التمثيل الغذائي الشاملة (CMP)، ومستويات الكالسيوم والفوسفات للحصول على فهم أفضل لما قد يرفع مستوى البول لديك حامض.

قد يطلب منك طبيبك جمع البول على مدار 24 ساعة لاختبار كمية حمض البوليك قد يؤثر جنسك وعمرك ونظامك الغذائي على التشخيص.

الموجات فوق الصوتية

قد يقترح طبيبك أن تحصل على الموجات فوق الصوتية على الكلى إذا كنت تعاني من حصوات الكلى.