ما هو البروتين الذي يتحكم في علاج سرطان البروستات؟

سرطان البروستات هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، حيث تنمو العديد من أنواع سرطان البروستات ببطء وتقتصر على غدة البروستات، ومن الممكن ألا تُسبّب أضرارًا جسيمة. ومع ذلك، في حين أن بعض أنواع سرطان البروستات تنمو ببطء وقد تحتاج إلى حد ضئيل من العلاج أو قد لا تحاجه، هناك أنواع أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.

واكتشفت مجموعة من العلماء البريطانيين، بروتينًا رئيسيًا في الجسم، يتحكم في علاج مرضى سرطان البروستاتا.

وبدأ العلماء التجارب السريرية على بروتين CD38 الذي يوجد على سطح العديد من الخلايا المناعية؛ ويتحكم هذا البروتين في خلايا الدم البيضاء التي تهاجم السرطان والأورام.

وأوضح الباحثون أن العلاجات المناعية السابقة حققت نتائج مذهلة ضد بعض أنواع السرطان؛ إلا أنهم فشلوا في إيجاد علاج ضد سرطان البروستاتا ولم يتمكنوا أيضًا من معرفة السبب.

وتوصل الباحثون في معهد أبحاث السرطان ومستشفى مارسدن الملكية المتخصصة في علاج السرطان في لندن، إلى أن السبب وراء ذلك هو بروتين رئيسي في الخلايا يسمى CD38.

وأشار الباحثون إلى أن مرض السرطان يسيطر على خلايا الدم البيضاء التي تسمى ”الخلايا البائية“ ويؤثر عليها لتكوين بروتين CD38؛ مما يؤثر على قدرة خلايا الدم البيضاء الأخرى التي تهاجم السرطان من إنتاج الطاقة التي تحتاجها لمهاجمته.

وأوضح العلماء أن الأدوية التي تستهدف بروتين CD38 يمكنها تقوية الجهاز المناعي لمحاربة الخلايا السرطانية؛ لذا بدأوا بالفعل العمل على هذه الأدوية.

كانت قد كشفت عينات من أكثر من 200 رجل مصاب بسرطان البروستاتا المتقدم أن المصابين الذين كانت أورامهم تحتوي على الكثير من بروتين CD38 كانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف في السنوات اللاحقة، كما وجد البحث ذاته أنه من الصعب علاج السرطان مع ارتفاع مستويات البروتين.