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ما هو الخطر القاتل لمضادات الإلتهابات؟

2 - مارس - 2021
مضادات حيوية

مضادات حيوية

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حذر طبيب روسي من الاستخدام المفرط والخطر القاتل لاستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للإلتهابات، والتي غالبا ما يتم أخذها كمسكنات للآلام.

وبحسب الطبيب والمقدم التلفزيوني، ألكسندر مياسنيكوف، فإن الاستخدام المفرط لهذه العقاقير قد يؤثر على المعدة أكثر من غيرها، ويمكن أن يتسبب بتقرحات وزيف حاد لها.

وتحدث مياسنيكوف، عن حالة مرضية تناول فيها المريض سبعة أقراص من هذه الأدوية يوميا بسبب ألم في ساقه ليصاب صاحب الـ40 عاما بالقرحة وليتوفى قبل وصوله إلى غرفة العمليات.

كما أشار الطبيب إلى أن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات تعتبر السبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وهي ممنوعة على كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ولخص الخبير “أي حبة يمكن أن تسبب ضررا محتملا، مرة أخرى: الدواء والسم يختلفان فقط في الجرعة”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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