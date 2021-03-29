ما هو السبب وراء شعورنا بالألم خلال قضمنا للآيس كريم ؟

قد تشعر ببعض الألم الشديد بعد قضم الآيس كريم البارد ، خاصة إذا كنت متساهلاً بعض الشيء في موضوع صحة الأسنان.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وقد توصل باحثون من الولايات المتحدة وألمانيا أخيراً إلى جذور هذا الألم عبر تحديد خلايا في الأسنان تدعى أودونتوبلاستس ، والتي تستشعر درجات الحرارة الباردة.

تحتوي هذه الخلايا على بروتينات خاصة حساسة للبرد مسؤولة عن السماح للدماغ بمعرفة متى تأكل أو تشرب شيئاً بارداً.

وفقاً للفريق ، فإن تطوير الأدوية لاستهداف هذه المستشعرات بشكل خاص يمكن أن يمهد الطريق في النهاية إلى علاجات جديدة للحساسية الباردة.

علاوة على ذلك، تطرح النتائج أخيراً علاجاً منزلياً قديماً لوجع الأسنان ، وهو زيت القرنفل ، والذي يحتوي على مادة كيميائية تمنع البروتين الذي يستشعر البرد.

غالباً ما تكون الحساسية على الطعام البارد أكثر تطرفاً بين الأشخاص الذين يعانون من تجاويف الأسنان ، حيث يتم التخلص من جزء من المينا الواقية للسن بواسطة أفلام البكتيريا والأحماض.

تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 2.4 مليار شخص، أي حوالي ثلث سكان العالم، لديهم تجاويف غير معالجة في أسنانهم الدائمة أو “البالغة”.

لم يخطّط الباحثون، بقيادة عالم الأعصاب ديفيد كلافام من معهد هوارد هيوز الطبي في ماريلاند ، إلى دراسة الأسنان بالأساس.

بدلاً من ذلك ، تم تركيز عملهم على ما يسمى “القنوات الأيونية” ، وهي المسام الموجودة في أغشية الخلايا التي تعمل كبوابات للجزيئات.

عندما تكتشف هذه القنوات إشارة معينة مثل رسالة كيميائية أو تغير في درجة الحرارة ، فإنها تستجيب إما عن طريق تثبيت الإغلاق أو عبر الفتح على نطاق واسع.

الحالة الأخيرة تسمح للأيونات بالتدفق إلى الخلية ، مما يخلق نبضاً كهربائياً ينتقل إلى خلايا أخرى ويسمح للجسم بتوصيل المعلومات.

قبل حوالي خمسة عشر عاماً ، حدّد الفريق أن إحدى هذه القنوات الأيونية-TRPC5 – كانت حساسة للغاية للبرد. ومع ذلك ، لم يكن واضحاً أين تم استخدام TRPC5.

تمكن الباحثون من استبعاد عملها في الجلد على الأقل ، حيث نشروا في ورقة عام 2011 أن الفئران التي تفتقر إلى القناة الأيونية كانت لا تزال قادرة على الشعور بالبرد.

وأوضحت عضوة الفريق وعالمة الفيزيولوجيا الكهربائية كاتارينا زيمرمان ، التي كانت في الأصل عضواً في مختبر البروفيسور كلافام ولكنها تعمل الآن في جامعة فريدريش ألكسندر إرلانجن نورنبرغ في ألمانيا، بعد ذلك ، “وصل الباحثون إلى طريق مسدود”.

ومع ذلك، جاء الإلهام في النهاية عندما كان الفريق يتناول الغداء. الأسنان هي منطقة أخرى من الجسم ذات حساسية على البرد، وهي منطقة عملت في تلك المرحلة بطريقة لم تكن واضحة تماماً.

تضمنت النظرية الرئيسية لكيفية شعور الأسنان بالبرد قنوات صغيرة داخل الأسنان تحتوي على سائل يتحرك عندما تتغير درجة الحرارة.

كان يعتقد أنه ربما يمكن للأعصاب أن تستشعر اتجاه هذه الحركة ، وبالتالي تشير إلى ما إذا كانت الأسنان ساخنة أو باردة.

وقال البروفيسور كلافام: “لا يمكننا استبعاد هذه النظرية”. ومع ذلك ، أضاف أنه لا يوجد دليل مباشر يدعم ذلك أيضاً.

كما أوضحت البروفيسورة زيمرمان، في بعض الأحيان يعتبر دراسة الأسنان بهذه الطريقة، أفضل وسيلة.”

علاوة على ذلك ، فإن TRPC5 أكثر وفرة في الأسنان ذات التجاويف ، والتي تشتهر بأنها أكثر حساسية للبرد من نظيراتها الصحية.

لمزيد من التحقيق ، أجرى الفريق تجارب على الفئران الحية، عبر تسجيل نشاطها العصبي أثناء ملامسة أسنانها لمحلول الثلج البارد.

لدى الفئران العادية ، وجد الفريق أن البرد أثار نشاط العصب. ومع ذلك ، فإن الفئران التي تفتقر إلى TRPC5 أو تم علاجها بمادة كيميائية منعت قناة الأيونات، لم تتفاعل بنفس الطريقة ، مما يشير إلى أن TRPC5 هو مفتاح الاستشعار البارد في الأسنان.

وجد الفريق أن قناة أيون أخرى في الأسنان ، “TRPA1” ، يبدو أنها تلعب أيضاً دوراً في الاستجابة لدرجات الحرارة الباردة.

وأخيراً ، تتبع الفريق موقع TRPC5 إلى نوع معين من الخلايا في الأسنان ، “odontoblasts” ، والتي يمكن العثور عليها بين اللب والعاج المحيط.

عندما يقضم شخص ما الآيس كريم البارد، خاصة إذا كان لديه تجاويف وعاج مكشوف، فإنّ هذه الخلايا المليئة بـ TRPC5 هي التي تلتقط الإحساس البارد وترسل إشارات الألم التي تنطلق إلى الدماغ.