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ما هو "السلاح السري" للمناعة؟

22 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2021 7:06 مساءً
انفلونزا

انفلونزا

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تزداد احتمالية الإصابة بنزلة برد أو الإصابة بعدوى فيروسية مع انخفاض درجة الحرارة.

حدد الطبيب والمدون الروسي فيليب كوزمينكو، ثلاث خطوات لتقوية المناعة في مقابلة مع سبوتنيك.

وقال إن الطريقة الأكثر موثوقية لتقوية دفاعات الجسم هي التطعيم ضد الأمراض الخطيرة مثل كوفيد-19 والإنفلونزا. يعتقد الطبيب أن هذه هي الخطوة الأولى والرئيسية التي ستساعد في الحفاظ على الصحة أثناء موسم الأمراض.

وأضاف: “التوصية الرئيسية هي أن تتصرف بجرأة وأن تحصل على التطعيم. التطعيم هو تمرين شامل لنظام المناعة لدينا لمنع الغزو اللاحق للعدو، أي الممرض. أوصي بالتطعيم ضد كورونا”.

وتابع أن بعض “الوسائل المساعدة” يمكن أن تزيد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى الفيروسية المختلفة التي تصيب في الخريف.

وتابع: “يمكنك شرب الشاي مع العسل والليمون والزنجبيل، يمكنك شرب الكاكاو. يمكنك تناول المزيد من الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، فهذه مواد مساعدة جيدة”.

وأضاف أن اختيار المنتج، الذي سيكون استخدامه المنتظم هو الخطوة التالية بعد التطعيم لتقوية جهاز المناعة، يعتمد على تفضيلات الشخص.

وأخيراً، هناك “سلاح سري” يمنح الجسم ميزة جدية في مكافحة العدوى.

وأكد: “أن السلاح السري لعمل المناعة بشكل جيد هو المشي. يجب أن يمشي الشخص خمسة آلاف خطوة يوميًا. بدون هذا الحد الأدنى، اعتبر أن مناعتك قد دمرت”.
وحذر الطبيب من أن تقوية المناعة يجب أن تقترن بالالتزام بقواعد المسافة الاجتماعية والنظافة.

واختتم كوزمينكو بالقول: “بالطبع، ابتعد عن الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا معديين – الذين يعطسون وينفثون أنفهم. النصيحة الأخيرة هي أن تغسل يديك عندما تريد أن تلمس وجهك أو تلمس الطعام”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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