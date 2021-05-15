ما هو المرض الخطير المرتبط بأسلوب النوم؟

يصاب الكثير من كبار السن بالخرف وأنواعه المختلفة وفقا للعديد من الأسباب والعوامل، وهناك عدد من المؤشرات التحذيرية التي تنذر بالإصابة به.

نشر موقع “ميديك فوريوم” الطبي تقريرا ذكر فيه أن المدة التي ينامها الإنسان خلال النهار يمكن أن تشير إلى أحد أكثر أنواع الخرف شيوعا، وهو خرف أجسام ليوي.

يعتبر خرف أجسام ليوي النوع الثاني الأكثر شيوعا للخرف بعد خرف داء زهايمر، وهو يترافق أيضا بالأعراض الشائعة المتمثلة بالتدهور التدريجي في وظائف المخ والقدرات الذهنية وموت الخلايا العصبية، والهلوسة البصرية وتغيرات ملحوظة في اليقظة والانتباه.

بالإضافة إلى ذلك، يقلل هذا النوع من الخرف من جودة التفكير والاستدلال والقدرة على التعامل بشكل مستقل مع الوظائف الروتينية، ومع مرور الوقت، يلحق الضرر بالقدرات البدنية أيضا بالإضافة إلى الضرر الإدراكي، وذلك بسبب الرواسب المجهرية غير الطبيعية التي تتلف مع مرور الوقت خلايا الدماغ.

ووفقا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، يمكن أن تختلف أعراض خرف أجسام ليوي من شخص لآخر من حيث طبيعها وشدتها، ويمكن أن تشير مدة النوم أثناء النهار إلى ظهور المرض.

إذ يعتبر النعاس المفرط أثناء النهار أحد العلامات المميزة لهذا النوع من المرض، كما أن النوم لمدة ساعتين أو أكثر خلال النهار يعتبر أمرا مخالفا لطبيعة جسم الإنسان، وإشارة تنذر بالمرض.

وقد يعاني المصاب أيضا من اضطرابات في النوم، وتشمل ما يلي:

اضطراب نوم حركة العين السريعة: يمكن أن يكون ذلك من خلال الحديث أثناء النوم أو بأداء حركات مفاجئة باستخدام الذراعين والساقين، أو السقوط من السرير.

الأرق: صعوبة في النوم أو الاستيقاظ مبكرا.

متلازمة تململ الساقين: يشعر الشخص برغبة شديدة في تحريك ساقيه.