ما هو المعدل الطبيعي للكوليسترول في الجسم؟

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم ويحتاج الجسم إليها لبناء الخلايا الصحية. ومع ذلك، يمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. إليكم أفضل فطور صحي لمرضى الكوليستيرول.

يوجد نوعان أساسيان للكوليسترول: الكولسترول الضار (LDL) والكولسترول الجيد (HDL).

ويأتي الكولسترول الموجود في الجسم من مصدرين أساسيين: الكبد والأمعاء عن طريق الغذاء اليومي.

المعدل الطبيعي للكوليسترول

يتم قياس مستويات الكوليسترول في الدم بوحدات مليغرام/ديسيلتر (ملغم/دل) أو ملليمول/لتر (ملليمول/ل).

المعدلات الطبيعية للكوليسترول هي:

– الكوليسترول الكلي: أقل من 200 ملغم/دل أو أقل من 5.2 ملليمول/ل

– الكولسترول LDL: أقل من 70 ملغم/دل أو أقل من 1.8 ملليمول/ل

– الكولسترول HDL: أكثر من 40 ملغم/دل أو أكثر من 1 ملليمول/ل