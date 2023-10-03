الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445 ﻫ - 3 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هو المعدل الطبيعي للكوليسترول في الجسم؟

منذ 4 دقائق
مخاطر جسيمة لارتفاع الكوليسترول

مخاطر جسيمة لارتفاع الكوليسترول

A A A
طباعة المقال

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم ويحتاج الجسم إليها لبناء الخلايا الصحية. ومع ذلك، يمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. إليكم أفضل فطور صحي لمرضى الكوليستيرول.

يوجد نوعان أساسيان للكوليسترول: الكولسترول الضار (LDL) والكولسترول الجيد (HDL).

ويأتي الكولسترول الموجود في الجسم من مصدرين أساسيين: الكبد والأمعاء عن طريق الغذاء اليومي.

المعدل الطبيعي للكوليسترول

يتم قياس مستويات الكوليسترول في الدم بوحدات مليغرام/ديسيلتر (ملغم/دل) أو ملليمول/لتر (ملليمول/ل).

المعدلات الطبيعية للكوليسترول هي:

– الكوليسترول الكلي: أقل من 200 ملغم/دل أو أقل من 5.2 ملليمول/ل

– الكولسترول LDL: أقل من 70 ملغم/دل أو أقل من 1.8 ملليمول/ل

– الكولسترول HDL: أكثر من 40 ملغم/دل أو أكثر من 1 ملليمول/ل

    المزيد من الصحة

    لقاح ضد الملاريا- أرشيفية
    لقاح جديد ضد الملاريا بتوصية من الصحة العالمية
    ستيفيا
    تحذير.. أشهر بديل للسكر قد يصيبك بسكتة قلبية
    إبر الأنسولين
    هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    المنخفض الجوي وصل إلى لبنان.. إليكم ساعات الذروة
    سيارة عالقة نتيجة الأمطار الغزيرة
    أولى ساعات الشتوية.. شاهدوا ماذا حل بأوتوستراد جونيه!
    انفجار في أكسفورد
    فيديو لانفجار أكسفورد المرعب.. كرة نارية ضخمة تخترق السماء