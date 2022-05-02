ما هو المكمّل الغذائي الأفضل لعضلات أكبر وأكثر قوّة؟

عند الحديث عن بناء العضلات، من المؤكد ان الإجراء الأفضل الذي يجب القيام به هو ممارسة الرياضة بانتظام. غير أن هناك عوامل أخرى يمكنها المساعدة إما في تحقيق هذه الأهداف او تعطيلها.

و ثمة أطعمة محددة تلعب دورًا هاما في الحصول على شكل الجسم الذي تبحث عنه، وهناك في المقابل خيارات غذائية أخرى قد تصعّب الوصول الى تلك الأهداف.

الآن، وجدت بعض التقارير المعتمدة على دلائل معينة أنّ هناك مكملًا قد يساعد في عملية بناء العضلات، حيث ربطت دراسة جديدة تناول مكملات زيت الكريل بوظائف عضلات أفضل.

في الدراسة التي نشرت الشهر الماضي، اختبر باحثون من مختلف أنحاء العالم مجموعة من البالغين فوق الـ ٦٥ سنة لا يمارسون الرياضة.

خلال مدة ٦ أشهر، قامت مجموعة من المشاركين بتناول ٤ غرامات من زيت الكريل يوميا، فيما قامت المجموعة الأخرى بتناول مكملات من زيوت أخرى.

ووجد الباحثون أن مجموعة زيت الكريل، في نهاية فترة الاختبار، كان لديهم قوة أكبر في القبضة، وقوة أعلى في تمديد الركبتين.

واستخلص الباحثون أن الدراسة توصلت الى ان سلسلة الاحماض الدهنية اوميغا ٣ الموجودة في مكملات زيت الكريل، يمكنها ان تساعد في الوقاية من خسارة وزن العضلات وأدائها التي يختبرها الانسان مع التقدم في السن.

الى ذلك، وجدت الاثباتات ان مكملات زيت الكريل قد تكون نافعة لصحة القلب، كما تساعد في حالة الالتهابات. بالاضافة الى قدرتها على تحفيز المزاج.

لكن، يذكر أن مكملات زيت الكريل وزيت السمك قد يكون لها تأثير مميّع. لذا ان كنت تتناول مميعات للدم، من الأفضل ان تستشير طبيبك قبل اضافة هذه المكملات الى نظامك الغذائي.

من جهة أخرى، قد ينصح بعض الاختصاصيون الطبيون تناول مكمّلات زيت السمك بدلًا من زيت الكريل، بما أن زيوت السمك تحتوي فقط على الاحماض الدهنية أوميغا ٣، فيما تحتوي زيوت الكريل على اوميغا ٦ و٩ أيضًا.