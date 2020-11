ما هو الورم الميلانيني الذي أصيبت فيه نجمة شهيرة

يتطور الورم الميلانيني؛ أخطر أنواع سرطان الجلد، في الخلايا (الصباغية) التي تنتج الميلانين — الصبغة التي تعطي جلدك لونه. ويُمكن أن يتشكل الورم الميلانيني في عينيك ونادرًا ما يتشكل في الأعضاء الداخلية، مثل الأمعاء.

ولم يتضح بعد السبب المحدد للإصابة بأورام الميلانيني، لكن التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) القادمة من أشعة الشمس أو مصابيح وأسِرّة التسمير يُزيدان من خطر الإصابة بالورم الميلانيني. قد يساعد التقليل من التعرض للأشعة فوق البنفسجية في الحد من مخاطر إصابتك بالورم الميلانيني.

وكشفت نجمة “Love Island” مولي ماي هيغ، أن الشامة التي أزالتها من ساقها كانت سرطانية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت الفتاة البالغة من العمر 21 عاما في رفع مستوى الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي حول أهمية فحص الشامات بعد أن قال طبيب إن الشامة في ساقها بحاجة إلى إزالة. وفق موقع “independent”.

في مقطع فيديو جديد على “YouTube” بعنوان: “شاركت المؤثرة تجربتها الخاصة، موضحة أنها قامت في البداية بفحص الشامة من قبل اثنين من أطباء الأمراض الجلدية ولكن قيل لها إنه لا داعي للقلق”. ومع ذلك، سعت في النهاية إلى الحصول على رأي ثالث أثناء الفحص الدوري لأنها “شعرت أن شيئا ما لم يكن على ما يرام”. في الفيديو، شاركت هيغ اللحظة التي أعطاها فيها الطبيب نتائج الخزعة عبر الهاتف، وأخبرها أنه ورم ميلاني خبيث وستحتاج إلى مزيد من الجراحة”.

