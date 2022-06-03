ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة للجنسين؟

قد يعتقد البعض أن ممارسة الرياضة هي مجرد رفاهية ليس لها تأثير واضح على الصحة، ولكن في الواقع تعتبر ممارسة الرياضة إحدى عوامل الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة وفي أحيان أخرى قد تكون علاج لها فهي تقلل من نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتعتبر عنصر صحي، يساعد على العيش لفترة أطول بصحة أفضل لمقاومتها الإصابة بالخرف المبكر فهي تمثل إحدى عناصر الحياة الصحية.

ولهذا يعتمد عدد كبير على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة وروتين يومي ولكن ليس الجميع يحقق نفس النتائج الإيجابية، ليكون السر في توقيت ممارسة الرياضة فعلى الرغم من أنه يمكنك ممارسة الرياضة في اي وقت إلا أن دراسة حديثة، كشفت عن افضل اوقات ممارسة الرياضة خلال اليوم لتحقيق نتائج إيجابية والتي توصلت إلى أن هذه المواعيد تختلف بالنسبة للرجال عن النساء.

فبحسب دراسة تم نشر نتائجها في مجلة ” Frontiers in Physiology”، توصلت إلى أن الوقت الأمثل لممارسة الرياضة يختلف بين الجنسين فالنساء يمكنهن تحقيق أفضل النتائج من ممارسة الرياضة بحرق مزيد من الدهون في الجسم أثناء ممارسة الرياضة في الصباح بينما تعد الأوقات المسائية هي الافضل بالنسبة للرجال بحسب موقع “اكسبريس”.

وكشفت الدراسة من خلال مراقبة 30 رجل و26 سيدة ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و55 عام ويتمتعون بصحة جيدة لمدة 12 أسبوع، تم خلالها ممارسة عدد من التمارين الرياضية مثل الإطالة والجري وتمارين التحمل في أوقات مختلفة من اليوم عن طريق تقسيم المشاركين، منهم من مارس الرياضة لمدة ساعة صباحا.

بينما اعتمدت المجموعة الثانية التمارين المسائية أن الاختلافات في الهرمونات والساعات البيولوجية، ودورات النوم والاستيقاظ بين الجنسين يمكن أن تلعب دور رئيسي في تحديد التوقيت الافضل لممارسة الرياضة.

– أفضل الأوقات للسيدات والرجال

يعني ذلك أن الوقت المثالي من اليوم لممارسة الرياضة يختلف بالنسبة للنساء عن الرجال، ولهذا نصحت الدراية النساء المهتمات بتقليل الدهون حول منطقة الخصر وخفض ضغط الدم أن يمارسن الرياضة في الصباح، أما النساء الذين يحاولن تحسين قوة العضلات في الجزء العلوي من الجسم بالإضافة إلى تحسين مزاجهن العام وتناول الطعام يفضل أن يمارسن التمارين المسائية.

أما بالنسبة للرجال فالتمارين المسائية كانت مثالية للمهتمين، بتحسين صحة القلب والتمثيل الغذائي لتقليل خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب وتحقيق الرفاهية العاطفية.