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ما هو تأثير الشمندر على ضغط الدم ؟ إليكم التفاصيل

27 - أبريل - 2021
فوائد مذهلة للشمندر

الشمندر

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أشارت طبيبة روسية الى دور عصير البنجر (الشمندر السكري) في التأثير على ضغط الدم.

وقالت الأخصائية ناتاليا دينيسوفا، إن لعصير البنجر خصائص خافضة للضغط، وهو ما أكدته دراسة علمية في عام 2008.

ووجدت الدراسة بأن العصير المصنوع من البنجر النيء له تأثير أقوى من المسلوق.

حيث أن شرب كوب واحد من عصير البنجر يوميا (250 مل) يساعد على خفض ضغط الدم.

وأوضحت الطبيبة بأن تأثير العصير يعود لتأثير مكوناته على الجسم من البيتينين والبيتانين، حيث تنتمي هذه المواد الى مجموعة مضادات الأكسدة القوية ولها تأثير قوي مضاد للإلتهابات.
حيث تصبح الأوعية الدموية للأشخاص الذين يستهلكون عصير البنجر أكثر مرونة، وهذا بدوره يقلل من احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين.

ونصحت الطبيبة في حال وجود مشاكل في ضغط الدم بإستخدام عصير البنجر كدواء، ويفضل استخدامه بعد استشارة الطبيب، بحسب ما نقل موقع medikforum.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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