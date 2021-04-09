الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هو تأثير الوجبات الخفيفة على نسبة السكر في الدم؟

9 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 2:22 مساءً
الفواكه المجففة

الفواكه المجففة

A A A
طباعة المقال

أعلنت اختصاصية التغذية والغدد الصماء، أولغا بافلوفا، عن وجود عدة أسباب لارتفاع نسبة السكر في الدم، من بينها تناول وجبات خفيفة متكررة واتباع نظام غذائي غير مناسب.

ووفقا لما نشر على الموقع الإلكتروني لـ”ريا فان” أمس الخميس، قالت بافلوفا، “إن الناس لا يختارون نظامهم الغذائي بعناية”.

وأوضحت الاختصاصية: “على سبيل المثال، في الوعي الجماعي هناك اعتقاد بأن اللبن والحليب يحتويان فقط على البروتين، ولكن هذه المنتجات تحتوي أيضًا على سكر الحليب- اللاكتوز”.

ولفتت بافلوفا الانتباه إلى أن تناول الوجبات الخفيفة المتكررة، التي لا تكتمل غالبا بدون حبوب أو قطع فواكه مجففة، يؤدي إلى زيادة حادة في نسبة السكر في الدم.

وأوضحت الخبيرة أنه لإعادة المؤشرات إلى وضعها الطبيعي، لا ينبغي لأحد أن ينسى النشاط البدني، كما يجب الحذر كثيرا عند تناول الأدوية والمكملات الغذائية والكحول.

وفي وقت سابق حدد عالم الغدد الصماء والمعالج النفسي، ميخائيل بوغومولوف، المنتجات المفيدة للمصابين بداء السكري من بينها: سمك السلمون الوردي، الأفاكادو، الملفوف الأبيض.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من الصحة

مؤشّر خطر قد يكون مخفيًّا.. لهذا السبب ينبغي قياس ضغط الدم عند الوقوف!
صحة الأسنان (تعبيرية)
ابتعدوا عنها.. عادات تدمّر صحة الفم!
طفح جلدي على يد طفل
علامات للتمييز بين الطفح الجلدي والصدفية عند الأطفال

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
الصواريخ الفلسطينية فوق عسقلان
أحداث غزة.. أكثر من مائة صاروخ فلسطيني وصافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط