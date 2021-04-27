ما هو تأثير عدم تناول الفطور على الصحة؟

تحدثت أولغا شميلفا، خبيرة التغذية الروسية عن أهمية الفطور.

وأشارت شميلفا إلى أن الفطور هو أكثر الوجبات “صحية” في اليوم، وعدم تناوله يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام ليلاً وتراكم الدهون الزائدة في الجسم.

وقالت لقناة “زفيزدا”: “دعونا نتذكر قول أسلافنا – تناول وجبة الإفطار بنفسك، وتناول الغداء مع صديق، وأعط العشاء للعدو. من وجهة نظر غذائية، هذا يعني أن أعلى معدل استقلاب يتم ملاحظته على وجه التحديد في النصف الأول من اليوم. لذلك، فإن الأشخاص الذين يقومون بتناول الوجبات في النصف الأول من اليوم هم أقل عرضة للذهاب إلى النوم بمعدة ممتلئة وكمية كبيرة من الكربوهيدرات، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى دهون، حيث ينخفض ​​معدل عمليات التمثيل الغذائي”.

وأضافت أنه ليس كل الناس لديهم شهية في الصباح. في هذه الحالة، بعد الاستيقاظ، يمكنك أن تأكل شيئًا خفيفًا، على سبيل المثال فاكهة، وبعد ساعة ونصف، عندما “يسخن” الجسم، نظم لنفسك فطورا أساسيا يتألف من عصيدة.