مرض تصلب الأذن.. ما هي اسبابه وطرق العلاج؟

تصلب الأذن هو اضطراب سمعي وراثي يمكن أن يسبب فقدان السمع بسبب نمو العظام غير الطبيعي في منتصف الأذن مما يؤثر على قدرة الأذن على تضخيم الصوت، وفي حالة تصلب الأذن ، يواجه المرضى إعادة تشكيل غير طبيعية تؤثر على قدرة الصوت على الانتقال إلى الأذن الداخلية من الأذن الوسطى، وذلك حسب ما ذكره موقع “newsbytesapp”.

ما هو بالضبط تصلب الأذن؟

وفقًا للبحث ، أصيب أكثر من ثلاثة ملايين أمريكي بتصلب الأذن ، وورث معظمهم الحالة، وعادة ما يسبب تصلب الأذن ضعف السمع الخفيف إلى الشديد ونادرًا ما يتطور إلى صمم كلي.

يمكن أن يؤثر على جميع الأجناس بغض النظر عن أعمارهم، ومع ذلك ، فإن النساء البيض فوق سن 45 أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

ما الذي يسبب تصلب الأذن؟

يحدث تصلب الأذن في الأسرة وهو اضطراب وراثي، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب عدوى سابقة بالحصبة أو مشاكل مناعية أو عوامل إجهاد للأنسجة العظمية المحيطة بالأذن الداخلية.

يمكن أن يحدث تصلب الأذن بسبب عدم التوازن في التفاعل بين ثلاثة مستويات مختلفة من خلايا الجهاز المناعي تسمى السيتوكينات. يمكن أن تحدث أيضًا عند النساء الحوامل.

ما هي الاعراض؟

تشمل الأعراض الأولية لتصلب الأذن عدم القدرة على سماع صوت منخفض أو الهمس، ويبدأ فقدان السمع عادةً في إحدى الأذنين ثم ينتقل تدريجيًا إلى الأذن الأخرى.

يعاني العديد من الأشخاص أيضًا من طنين الأذن ومشاكل التوازن والدوخة، ويعتبر طنين الأذن هو اضطراب في السمع يؤدي إلى طنين أو رنين أو هسهسة في الرأس أو الأذن مما قد يؤدي إلى فقدان السمع.

كيف تعالج الحالة؟

عادة ما يتم تشخيص تصلب الأذن من قبل مقدم الرعاية الصحية عن طريق إجراء التشخيص لاستبعاد الأمراض الأخرى أو مقدمي الرعاية الصحية الذين يمكن أن يسببوا هذه الحالة.

بعد ذلك ، يتم أيضًا إجراء اختبارات السمع التي تقيس الحساسية وتوصيل صوت الأذن الوسطى، ومع ذلك ، لا يوجد علاج دوائي متاح لتصلب الأذن، ويمكن أن تعالج المعينة السمعية التي تضخم الصوت تصلب الأذن الخفيف.