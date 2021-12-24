ما هو "تقفع دوبويتران"؟ إليكم التفاصيل

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم إن “تقفع دوبويتران” (Dupuytren’s contracture) هو حالة يحدث فيها انثناء إصبع أو أكثر بصورة دائمة في وضع الانثناء.

وأوضحت الجمعية أن آلية حدوث التقفع تشمل تكون نسيج ضام غريب في اللِفافَة الرَّاحِيَّة، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ بوجود عقيدات صلبة صغيرة أسفل جلد راحة اليد، ثم تتفاقم الحالة مع مرور الوقت إلى أن يصل إصبع لوضع لا يمكن عندها فرده.

وأضافت الجمعية أن الأصابع الأكثر عرضة للإصابة هي البنصر يليه الخنصر يليه الإصبع الأوسط، وغالبا ما تكون هذه الحالة مصحوبة بالشعور بألم وحكة.

وأردفت الجمعية أن سبب هذه الحالة غير معلوم على وجه الدقة، مشيرة إلى أن عوامل الخطورة تشمل التاريخ العائلي ومشاكل الغدة الدرقية وأمراض الكبد وداء السكري وإصابة سابقة باليد والصرع، بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر.

ويتم علاج هذه الحالة عن طريق الحقن بواسطة الستيرويدات في المنطقة المصابة، بالإضافة إلى العلاج الفيزيائي.

الأعراض

يتطور تَقَفُّعُ دُوبْوِيتْران عادةً ببطء، على مدى سنوات. تبدأ الحالة المرضية عادةً بسماكة الجلد في راحة يدكَ. وكلما تقدمت الحالة المرضية، قد يبدو الجلد على راحة يدكَ مُجعَّدًا أو مُدمّلًا. ويمكن أن تتشكل كُتلة صلبة من الأنسجة. على راحة يدكَ. وقد تكون تلك الكُتلة الصلبة حساسة للَّمس ولكن غير مؤلمة عادةً.

وفي مراحل لاحقة من تَقَفُّع دُوبْوِيتْران، تتشكل حبال من النسيج تحت الجلد على راحة يدكَ ويمكن أن تمتد وتصل إلى أصابعكَ. مع زيادة شدَّة هذه الحبال، قد تُسحب أصابعكَ نحو راحة يدك، وأحيانًا بشدَّة.

أكثر الأصابع تأثرًا هما الإصبعان الأبعد عن الإبهام، على الرغم من تضمُّن الإصبع الأوسط أيضًا. فقط نادرًا ما يتأثر الإبهام والسبابة. يمكن أن يحدث تَقَفُّعُ دُوبْوِيتْران في كلتا اليدين، ولكن عادةً ما تتأثر يد واحدة بشدَّةٍ أكثر.

الأسباب

لا يعرف الأطباء أسباب الإصابة بتقلصات دوبويترن. لا يوجد دليل على أن إصابات اليد أو المهن التي تنطوي على اهتزازات على الأيدي تسبب هذه الحالة.

عوامل الخطر

هناك عدد من العوامل التي قد تزيد من خطورة إصابتك بالمرض، وتشمل ما يلي:

العمر. تقفع دوبويترين يظهر في الأغلب بعد سن 50.

الجنس. يصاب الرجال عادةً بمرض دوبويتيرين أكثر من النساء ويكون التقفع لديهم أكثر حدة.

الأصل العرقي. الأشخاص المنحدرين من الأصل العرقي لشمال أوروبا معرضون أكثر للإصابة بالمرض.

التاريخ العائلي. غالبًا ما يكون تقفع دوبويترين وراثيًا في العائلة.

التدخين وتناول الكحوليات. التدخين مرتبط بزيادة خطر تقفع دوبويترين، قد يرجع ذلك للتغيرات الميكروسكوبية في الأوعية الدموية بسبب التدخين. استهلاك الكحول مرتبط أيضُا بتقفع دوبويترين.

داء السكري. تظهر الدراسات أن الأشخاص المصابون بداء السكري معرضون أكثر للإصابة بتقفع دوبويترين.

المضاعفات

يمكن أن يصعب تقفع دوبويتران من أداء بعض الوظائف باليد. لما كان إصبعي الإبهام والسبابة لا يتأثرا في العادة، لا يعاني معظم الأفراد من عدم الراحة أو الإعاقة كثيرًا مع الأنشطة الحركية الدقيقة مثل الكتابة. ولكن مع ترقي تقفع دوبويتران، يمكنه أن يحد من قدرتك على فتح اليد بالكامل أو إمساك الأشياء الكبيرة أو وضع اليد في أماكن ضيقة.