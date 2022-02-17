تعِدُ حمية الحساء الحارقة بخسارة كبيرة في الوزن في فترة زمنية قصيرة. “سيدتي. نت” يطلعك على رجيم الشوربة الحارقة للدهون في التقرير الآتي:

ما هو رجيم الشوربة الحارقة للدهون؟

يساعد تناول الحساء على الشعور بالشبع والامتلاء ما قد يسمح لك بتناول كميات أقل بشكل عام، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

حمية الحساء ليست مجرد نظام غذائي واحد، بل هي مجموعة من خطط الأكل القائمة على الحساء، والتي تعِدُ بخسارة كبيرة في الوزن في فترة زمنية قصيرة (من 5 إلى 10 أيام). في بعض هذه الحميات، لا يسمح باستهلاك شيء سوى الحساء، بينما في البعض الآخر، يعتبر الحساء أساس خطة الأكل، مع إضافة بعض الأطعمة.

قد يساعد تناول الحساء على الشعور بالشبع والامتلاء؛ ما قد يسمح لك بتناول كميات أقل بشكل عام، ما يؤدي إلى فقدان الوزن. لا يوجد دليل على أن النظام الغذائي الذي يقتصر على الحساء فقط يمكن أن يدعم بشكل فعال إدارة الوزن على المدى الطويل.

تجدر الإشارة إلى أن رجيم الحساء يفتقر إلى العناصر الغذائية وليس مستداماُ. لذا، يوصَى بتناول الحساء المليء بالخضروات في بعض الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية، وقليلة السعرات الحرارية.

هناك العديد من الاختلافات في حميات الحساء. ولكل منها أطعمة مختلفة بين المسموح بتناولها والمحدودة أو المحظورة تماماً.

المرق والشوربات

بشكل عام، تتطلب معظم وجبات الحساء إعداد الحساء باستخدام مرق صافٍ؛ مرق دجاج، مرق اللحم البقري، مرق الخضار ومرق السمك.



الخضروات

تستخدم وجبات الحساء الغذائية التي تتبع نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات مجموعة من الخضروات تشمل: الفجل، القرنبيط، البروكلي، الكرنب، السبانخ، الفاصولياء الخضراء والكرفس.

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الأطعمة الممنوعة

من الأطعمة التي يجب تجنّبها خلال فترة النظام الغذائي: الألبان، كريمة القهوة، اللبن، الجبنة، الكريمة الحامضة والزبادي.

الأغذية المصنّعة والحبوب المكرّرة، وتشمل: المقرمشات، الحبوب، البسكويت، الحلويات، السلع المخبوزة والرقائق.

الفاكهة

وتشمل: التفاح، العنب، التوت، البطيخ، الحمضيات، البقوليات، الأرز، الخبز، دقيق الشوفان، المعكرونة، المقرمشات والحبوب. قد تنجح حمية الحساء عند بعض الأشخاص، لكن لا يُنصح بها، خاصة لفترات طويلة، بسبب طبيعتها التقييدية.

أنظمة الشوربة الحارقة للدهون

بعض الأنظمة الغذائية تحد من تناول الوجبات الخفيفة أو تمنعها تماماً

يتطلّب العديد من الأنظمة الغذائية تناول الحساء في كل وجبة، بما في ذلك وجبة الإفطار. في حين يسمح البعض الآخر بتناول وجبة واحدة غير الحساء كل يوم ووجبتين أخريين تتكونان فقط من الحساء. لا يوجد توقيت محدد مطلوب لاستهلاك الوجبة في معظم الخطط. بعض الأنظمة الغذائية تحدُّ من تناول الوجبات الخفيفة أو تمنعها تماماً. تدوم معظم الخطط سبعة أيام، وقد تصل إلى أسبوعين.

أنواع الحمية الحارقة

– حمية الكرنب (الملفوف): تتطلب حمية الكرنب ومدتها سبعة أيام إعداد كمية كبيرة من الحساء الذي يحتوي على الملفوف كمكوّن رئيسي، ولكن قد تشمل أيضاً الطماطم والبصل والجزر وإما مرق الدجاج أو الخضار.

– حمية الفاصولياء: في حمية الفاصولياء، يتم إعداد الحساء من الفاصولياء النباتية والفطر والفلفل الحار والطماطم والفلفل الحلو والكرفس.

يوصى بتناول حساء الفاصولياء مرتين يومياً كوجبتين رئيسيتين. كما يتم تشجيع المتابعين على شرب الكثير من الماء، والحدّ من الفواكه المجفّفة والمكسرات والبذور والأفوكادو.

– حساء الكيتو دايت: يدوم هذا النظام الغذائي خمسة أيام، ويوفر من 1200 إلى 1400 سعرة حرارية يومياً، وما يصل إلى 20 غراماً من الكربوهيدرات. بعض الأطعمة، مثل المكسرات ومنتجات الألبان، محظورة.

يتكوّن الحساء من مكونات تشمل: اللحم المقدد وزيت الزيتون والطماطم المجففة والفاصولياء الخضراء. يُسمح ببعض البدائل، ولكن ينصح أولئك الذين يتبعون النظام الغذائي بتجنّب بعض الخضروات مثل اللفت، رغم غناه بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن، ولكنه منخفض السعرات الحرارية.