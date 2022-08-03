ما هو عمر الأب الأنسب لنجاح علاج طفل الأنبوب؟

غالبا ما تكون النساء فوق سن الـ 35 عاما اللواتي يخططن لإنجاب طفل على دراية تامة بساعتهن البيولوجية.

وتشير دراسة إلى أن تأثير سن الأب يمكن أن يلعب دورا أكثر حيوية مما كانوا يعتقدون سابقا – إذا كانوا يرغبون بإنجاب أطفال الأنابيب.

وكشف تحليل ما يقرب من 19000 دورة أطفال أنابيب أنه بالنسبة للنساء دون سن 35 أو فوق 40 عاما، فإن عمر شريكهن الذكر لا يُحدث فرقا كبيرا في فرصهن في الإنجاب.

ولكن كان هناك “انخفاض كبير” في معدل المواليد الأحياء للنساء بين سن 35 و40 إذا كان الشريك يبلغ من العمر 40 عاما أو أكثر.

ويمكن أن تساعد النتائج في تشكيل نصائح الخصوبة للأزواج الذين يحاولون الحمل. وقال الباحثون إنهم سيتحدون الافتراضات التقليدية بأن عمر الشريكة يجب أن يكون دائما الاعتبار الأساسي.

وقالت البروفيسور غيتا نارجوند، المديرة الطبية في مجموعة عيادات التلقيح الاصطناعي Create Fertility، إحدى معدي الدراسة، لـThe Observer: “من الواضح أنه من المهم جدا ألا نتجاهل سن الأب عندما يتعلق الأمر بتثقيف الأزواج حول نتائج الخصوبة. ومن الواضح أن عمر المرأة يلعب دورا كبيرا ولكن ليس كل التركيز يجب أن يكون على ساعتها البيولوجية. نحن نعلم الآن أنه بالنسبة للنساء في فئة عمرية معينة، يكون عمر الأب أكثر أهمية مما كان يعتقد سابقا عندما يتعلق الأمر بمعدلات المواليد الحية”.

واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات مجهولة المصدر من هيئة تنظيم الخصوبة في المملكة المتحدة، وهيئة الإخصاب البشري والأجنة.

وكشفت أن معدل المواليد الأحياء بالنسبة للنساء بين 35 و40 سنة، انخفض من 32.8% عندما كان عمر الأب أقل من 35 إلى 27.9% عندما كان عمر الأب بين 40 و44 سنة. وعندما يكون الشريك الذكر أكبر من 55 سنة، كان معدل المواليد الأحياء 25%.

وقالت نارجوند، استشارية أمراض النساء في مستشفى سانت جورج في توتنغ، جنوب لندن، إن الدراسة تشير إلى أن بويضات الإناث الأصغر سنا لديها القدرة على “إصلاح معدل حدوث تلف الحمض النووي الأعلى في الحيوانات المنوية للذكور الأكبر سنا”. وقالت أيضا إن القدرة المحتملة لكل من البويضة والحيوانات المنوية على “إصلاح آثار عملية الشيخوخة” تحتاج إلى فهم أفضل.