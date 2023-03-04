ما هي آثار الشيخوخة على صحة الجهاز الهضمي؟

يمكن أن تحدث مشاكل الجهاز الهضمي في أي عمر، لكنك تصبح أكثر عرضة لاضطرابات الجهاز الهضمي كلما تقدمت في العمر.

في حين يميل الجهاز الهضمي إلى العمل بجد كل يوم لهضم الطعام الذي تتناوله، ولكن مع تقدمك في العمر، تلاحظ تغيرات في الجهاز الهضمي.

يمكن أن تؤدي الشيخوخة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، وارتجاع الحمض، وحساسية المعدة للأدوية وحتى انخفاض امتصاص بعض الفيتامينات.

مع تقدم العمر، يمكن أن يواجه المرء مجموعة متنوعة من مشاكل المعدة مثل الإسهال والإمساك والنزيف من الجهاز الهضمي وعدم القدرة على البلع.

أعراض الجهاز الهضمي الأخرى المرتبطة بالعمر هي آلام البطن وفقدان الشهية والغثيان، مما قد يشير إلى اضطراب في الجهاز الهضمي أو نوع آخر من الاضطرابات.

كيفية الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة في سن الشيخوخة:

1-ممارسة التمارين الرياضية

يجب أن تتمرن لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم دون أن تفشل، حاول المشي والسباحة والركض وصالة الألعاب الرياضية أو ممارسة التمارين الرياضية، يمكنك أيضًا ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل. يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة بشكل منتظم على تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

2-تناول نظام غذائي غني بالألياف

سيكون من الضروري بالنسبة لك أن تلتزم بنظام غذائي مليء بالفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة والفاصوليا التي تميل أيضًا إلى أن تكون غنية بالعناصر الغذائية وقليلة الدهون، يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف في منع الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء، حاول الإقلاع عن التدخين والكحول وأدرج البروبيوتيك في النظام الغذائي، لا تنم بعد تناول الطعام مباشرة لأن ذلك قد يؤدي إلى الحموضة.

3-لا تنس شرب السوائل

اشرب كمية كافية من الماء لتحافظ على رطوبتك وتحدث إلى الطبيب إذا كنت تتناول مدرات البول.

4-الحفاظ على الوزن الأمثل

حاول تقليل كمية الدهون في نظامك الغذائي واختر الأطعمة الكاملة عند مقارنتها بالأطعمة المصنعة، حاول تجنب الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية والكولا.

5-اذهب للفحوصات الصحية المنتظمة

مع تقدمك في العمر، يجب أن تكون على اتصال بطبيبك واتباع الإرشادات التي أوصى بها.