ما هي أبرز اسباب الاصابة بترقق الشعر ؟

ترقق الشعر مشكلة تصيب نسبه كبيرة من الاشخاص حول العالم، في حين ان لا توقيت لها ولا تفرق بين النساء والرجال، الذي ينتج عنها تساقط الشعر، ويبدأ الإصابة بترقق الشعر عندما يبدأ بالتساقط بشكل خفيف، قبل أن تتفاقم الحالة ويزداد تساقطه في حال لم يتم علاجه.

وأكدت الدراسات وجود أسباب عديدة وراء ترقق الشعر وتساقطه، ومن أبرز تلك الأسباب، التغيرات الهرمونية التي تصيب الشخص وتحديدا السيدات الحوامل، أو الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وذلك بحسب ما نشرة موقع medicalnewstoday””

وتشير الدراسات إلى أنه قد يكون السبب أيضا حدوث خلل في نشاط الغدة الدرقية، أو بسبب اتباع نظام غير صحي يعتمد على الوجبات السريعة، أو فقدان الوزن السريع والمفاجئ لأنّه يفقد الجسم كميات كبيرة من المعادن.

وقد يكون الإجهاد والتوتر والقلق سبب أيضاً لأنه يرفع من إنتاج هرمون الكورتيزون الذي يعيق نمو الشعر، أو التسريحات القاسية واستخدام صبغات الشعر بكثرة والولادة نقص التغذية، على سبيل المثال، نقص البيوتين أو الزنك أو الحديد أو البروتين بالنسبة للسيدات.

أو تناول بعض الأدوية والتعرض للعلاج الكيماوي في حال الإصابة بالسرطان، أو الإصابة بعدوى فروة الرأس، أو تناول جرعة عالية من مكملات فيتامين أ أو السيلينيوم، أو الإصابة بالثعلبة البقعية، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية.

علاجات مبدئية لمشكلة ترقق الشعر:

قد يؤدي عدد من العلاجات المنزلية إلى تحسين نمو الشعر، ويجب على الشخص استشارة الطبيب قبل استخدام علاج منزلي، بما في ذلك العلاجات العشبية، لتساقط الشعر.

أولا: تناول الأطعمة الصحية للشعر:

البروتينات والدهون وبعض الفيتامينات والمعادن مهمة لصحة الشعر، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على مغذيات صحية للشعر ما يلي:

1-المكسرات التي تحتوي على عنصر السيلينيوم.

2-الأسماك الدهنية والجوز، فهي مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

3-البيض الذي يحتوي على البروتين والبيوتين، والأطعمة ومنتجات الألبان المدعمة، والتي يمكن أن تعزز مستويات فيتامين د.

ثانيا:الزيوت الأساسية:

بعض الناس يستخدمون الزيوت الأساسية لتعزيز نمو الشعر، ويجب على الشخص دائماً تخفيف الزيوت العطرية بزيت ناقل، مثل زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند، و يجب ألا يستخدموا الزيت العطري أبداً دون تخفيفه أولاً، ولا ينبغي أبداً تناول الزيت العطري عن طريق الفم

ومن ابرز الزيوت التي قد تعزز نمو الشعر:

زيت إكليل الجبل:

تشير بعض الدراسات إلى أن زيت إكليل الجبل يمكن أن يحسن صحة فروة الرأس عن طريق زيادة تدفق الدم، فروة الرأس الصحية مهمة لنمو الشعر.

قارنت تجربة عام 2015 زيت إكليل الجبل مع مينوكسيديل 2٪. بعد 6 أشهر، عانى المشاركون الذين وضعوا زيت إكليل الجبل وأولئك الذين استخدموا المينوكسيديل الموضعي نمواً ملحوظاً للشعر.

زيت النعناع:

يمكن أن يحفز زيت النعناع الدورة الدموية وقد يساعد في علاج ترقق الشعر.

في دراسة أجريت على الحيوانات عام 2014، أدى النعناع إلى زيادة نمو الشعر 4 أسابيع من الماء المالح أو زيت الجوجوبا أو المينوكسيديل 3٪، قام الباحثون بقياس نمو الشعر من خلال تقييم كثافة الشعر وعدد البصيلات وعمقها.

ثالثا: تدليك فروة الرأس:

قد يساعد تدليك فروة الرأس أيضاً في تعزيز تدفق الدم، وهذا بدوره قد يشجع الشعر على النمو، يمكن أن يوفر إجراء تدليك لطيف لفروة الرأس باستخدام الزيوت الأساسية فوائد إضافية.