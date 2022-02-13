ما هي أبرز فوائد وأضرار “الريجيم” الخالي من النشويات؟

يعدّ النظام الغذائي الخالي من النشويات نسخة متطرفة من الحمية منخفضة الكربوهيدرات. ويمكنك ان تطلع على أضرار الريجيم بدون نشويات في التقرير الآتي:

أضرار الريجيم بدون نشويات

قد يؤدي اتباع نظام غذائي خالٍ من الكربوهيدرات إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي

النظام الغذائي الخالي من النشويات هو طريقة لتناول الطعام تقضي باستبعاد الكربوهيدرات القابلة للهضم قدر الإمكان. علماً أن الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة في الجسم. وتوجد في الحبوب والفاصولياء والبقوليات والفواكه والخضراوات والحليب واللبن والمعكرونة والخبز والسلع المخبوزة. لذلك، يجب على الشخص الذي يتبع نظاماً غذائياً خالياً من النشويات أن يتجنّب معظم هذه الأطعمة، وأن يأكل بدلاً من ذلك الأطعمة التي تحتوي بشكل أساسي على البروتين أو الدهون، مثل اللحوم والأسماك والبيض والجبن والزيوت والزبدة.

يشبه النظام الغذائي الخالي من النشويات نظام الكيتو، الذي يحدّ من تناول الكربوهيدرات إلى أقل من 30 غراماً في اليوم، في حين يشجع على الحصول على 70% أو أكثر من السعرات الحرارية اليومية من الدهون.

قد يكون للنظام الغذائي الخالي من الكربوهيدرات عددٌ من الجوانب السلبية تشمل الآتي:

1. نقص العناصر الغذائية

قد لا يوفر الريجيم من دون نشويات ما يكفي من الفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم وفيتامين بي B وفيتامين سي C، المتوافرة بكثرة في الفواكه والخضراوات والأطعمة النباتية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التبول المتزايد الناتج عن تقييد الكربوهيدرات إلى نقص في الصوديوم والبوتاسيوم بمرور الوقت.

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن مع مجموعة متنوعة من الأطعمة في ضمان حصولك على ما يكفي من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم؛ نظراً إلى أن النظام الغذائي الخالي من الكربوهيدرات مقيّد للغاية، ويحتوي على نسبة عالية جداً من الدهون، فهو غير مناسب لمن يعانون من اضطرابات الأكل، والأطفال، والمستجيبين لفرط الكوليسترول، والنساء الحوامل أو المرضعات.

2. الإمساك وانخفاض الطاقة

قد يُسبب اتباع ريجيم بدون نشويات الإمساك

نظراً إلى أن النظام الغذائي الخالي من الكربوهيدرات يحدُّ من تناول الفواكه ومعظم الخضراوات والفاصولياء والحبوب الكاملة، يمكن أن يكون منخفضاً جداً في الألياف التي تعدّ مهمة لعملية الهضم؛ لأنها تساعد في الحفاظ على انتظام الأمعاء. لهذا السبب، قد يؤدي اتباع نظام غذائي خالٍ من الكربوهيدرات إلى الإمساك وعدم الراحة في الجهاز الهضمي. علاوًة على ذلك، فإن الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة في الجسم. لذلك، قد يؤدي اتباع نظام غذائي خالٍ من الكربوهيدرات إلى انخفاض الطاقة والإرهاق، خاصة في البداية.

3. اضطرابات النوم

يمكن أن تؤدي التغييرات الأيضية التي تحدث في الجسم عند قطع الكربوهيدرات أيضاً إلى ضعف الوظيفة العقلية والغثيان واضطرابات النوم على المدى القصير.

فوائد الريجيم بدون نشويات

يمكن أن يساعد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات الغني بالبروتين والدهون على تقليل إجمالي السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى فقدان الوزن، فضلاً عن فوائد أخرى، ومنها:

1. صحة القلب: قد يؤدي تقليل تناول الكربوهيدرات إلى تحسين صحة القلب؛ إذ تبين أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تقلل مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

2. زيادة الكوليسترول الجيد: تزيد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أيضاً من مستويات الكوليسترول الجيد HDL، والذي يمكن أن يساعد على الحماية من أمراض القلب.

3. التحكم في سكر الدم: يفيد الريجيم بدون نشويات في التحكم في نسبة السكر في الدم، ما قد يكون مفيداً بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري.