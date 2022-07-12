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ما هي أسباب ارتفاع نسبة الأزمات القلبية بين الشباب ؟

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 12 - يوليو - 2022 11:56 صباحًا
النوبات القلبية

النوبات القلبية

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من المعروف أن كبار السن يعانون دائما من مشاكل فى القلب وقد يتعرضون بشكل مستمر للأزمات القلبية نتيجة التقدم في العمر، والإصابة بالأمراض المزمنة التي أثرت على صحة القلب، ولكن يلاحظ في الفترة الأخيرة إصابة العديد من الشباب بالأزمات القلبية المفاجئة، رغم عدم إصابتهم بأي مشاكل في القلب.

وحسب ما ذكره موقع فإن هناك بعض الأسباب التي تجعلنا نشهد ارتفاعاً في النوبات القلبية لدى الشباب، وأبرزها:

1- أحد أكبر عوامل الخطر هو زيادة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بين الشباب، وهو يعمل على زيادة الإصابة بالأزمات القلبية ومشاكل القلب عموماً.

2-من يعانون بمرض السمنة هم الأكثر عرضة لمشاكل لقلب والتعرض للمشاكل القلبية.

3-التخمة وعدم الحركة أو ممارسة التمارين الرياضية، من أخطر الأشياء التي تسبب مشاكل عديدة، خصوصا الأزمات القلبية.

4-التوتر والقلق الشديد من الأمور التي تعرضك لمشاكل قلبية وأزمات قد تؤثر على حياتك بشكل كبير.

5-سوء التغذية وتناول أطعمة غير صحية قد يؤثر على صحة الجسم والقلب.

4-التدخين من أبرز العادات السيئة التي لها تأثير سلبى كبير على صحة القلب.

وللوقاية من الأزمات القلبية بين الشباب يجب اتباع الأتى:

1-الابتعاد عن المشاحنات والتوتر المستمر، مع تناول الأعشاب التي تساعد على تهدئة الأعصاب مثل البابونج والنعناع.

2-تجنب التدخين.

3-الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والخضروات والفواكه والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة.

4-الاهتمام بممارس التمارين الرياضية.

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