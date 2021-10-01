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ما هي أسباب التهاب القزحية؟ إليكم طرق علاجها

1 - أكتوبر - 2021
التهاب العين المزمن- تعبيرية

التهاب العين المزمن- تعبيرية

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قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن التهاب القزحية هو التهاب يصيب الحلقة الملونة حول بؤبؤ العين.
وأوضحت الرابطة أن أسبابه التهاب غير معلومة على وجه الدقة، ويرجح الأطباء أنها بسبب الاستعداد الوراثي أو إصابات العين مثل الجروح، والحروق، وأمراض الروماتيزم، مثل التهاب المفاصل، والعدوى الفيروسية في الوجه مثل الهربس.
وتتمثل أعراض هذا الالتهاب في احمرار العين، وألم في العين والحساسية للضوء، واضطراب الرؤية وكأنه حجاب أو تكتل أمام العين.
وشددت الرابطة على ضرورة العلاج في أسرع وقت ممكن لتجنب المضاعفات الخطيرة التي تتمثل في الغلوكوما، المياه الزرقاء، وإعتام عدسة العين المعروف أيضا باسم الكاتاراكت، المياه البيضاء.
ويعالج هذا الالتهاب بالكورتيزون وقطرات توسيع الحدقة، وعلاج المرض الأساسي، بأدوية الروماتيزم مثلا.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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