ما هي أسباب تشنّجات القدم؟

أشار اختصاصي إعادة التأهيل الألماني برنهارد ديكرايتر إلى أن تشنّجات القدم لها أسباب عدّة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.

وأوضح أن الأسباب البسيطة لتشنجات القدم تتمثل في التحميل الزائد على عضلات القدم، على سبيل المثال أثناء الركض.

كما قد ترجع تشنجات القدم إلى نقص المغنسيوم في الجسم، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول الأغذية الغنية بالمغنسيوم، مثل المكسرات والموز وخبز الحبوب الكاملة.

أما الأسباب الخطيرة، فتكمن في داء السكري وأمراض الأعصاب والغدة الدرقية واضطرابات سريان الدم، بالإضافة إلى تشوهات القدم مثل القدم المسطحة أو المقوسة.

وللوقاية من تشنجات القدم، ينبغي الحرص على استرخاء عضلات الدم بانتظام، وذلك من خلال رفع الأقدام أو أخذ حمام دافئ.

أسباب حدوث تشنجات مشط القدم

من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تشنجات مشط القدم ما يأتي:

1. نقص البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم في التحكم بالوظائف الحيوية لحركة العضلات، بالتالي عندما تنخفض مستويات البوتاسيوم يعاني الشخص من تقلصات وتشنجات في القدمين، فإذا كانت مستويات البوتاسيوم لدى الشخص منخفضة بشكل متكرر فقد يعاني من نقص البوتاسيوم، وهو ما يسميه الأطباء نقص بوتاسيوم في الدم.

إلى جانب ذلك من الممكن أن يؤدي تناول القليل من الكالسيوم أو المغنيسيوم إلى حدوث تقلصات في الساق.

2. نقص في إمدادات الدم

من الممكن أن يؤدي تضييق الشرايين التي تنقل الدم إلى ساقيك، أو ما يسمى بتصلب الشرايين في الأطراف إلى ألم يشبه التقلصات في ساقيك وقدميك أثناء ممارسة الرياضة.

هذا النوع من التقلصات والتشنجات يختفي بعد فترة وجيزة من التوقف عن ممارسة الرياضة.

3. ضغط على العصب

الضغط على العصب في هذه المنطقة، حيث يمكن أن يؤدي ضغط الأعصاب في العمود الفقري أيضًا إلى حدوث ألم يشبه التشنج في ساقيك، ومن الجدير بالذكر إن هذا الألم يتفاقم عادة كلما طالت مدة المشي.

4. الإصابة بالجفاف

عندما يصاب الشخص بالجفاف يفتقر الجسم لديه إلى الكمية اللازمة من الماء من أجل مساعدة الأنسجة والأعضاء على العمل بالشكل الصحيح، بالتالي يعد الجفاف سببًا لحدوث التشنجات.

5. الجلوس أو الوقوف المطول

من الممكن أن يتسبب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة في حدوث تقلصات وتشنجات في مشط القدم.

6. ارتداء الأحذية الضيقة

عندما يكون الحذاء ضيقًا من الممكن أن يسبب ذلك انخفاض تدفق الدورة الدموية في القدم، عندما يتوقف الدم عن الدوران كما ينبغي يمكن أن تتشنج عضلات القدم.

7. الآثار الجانبية لبعض أنواع الأدوية

من الممكن أن تتسبب بعض أنواع الأدوية في حدوث تشنج مشط القدم، ومن بينها نذكر الآتي:

-دواء علاج الربو

-أدوية علاج مرض باركنسون

-أدوية علاج هشاشة العظام

-مدرات البول

-أدوية ضغط الدم