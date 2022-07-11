الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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ما هي أسباب صداع الجبهة ؟

منذ 48 دقيقة
صداع - تعبيرية

صداع - تعبيرية

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أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب، أن للصداع الجبهة أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضحت أن الأسباب البسيطة تتمثل في قلة النوم، والتوتر النفسي، والإجهاد الناجم عن العمل لساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر. وفي هذه الحالة، يمكن مواجهته بقسط كاف من الراحة والتخلص من التوتر بتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

وإذا لم تفلح هذه التدابير يجب حينئذ استشارة الطبيب، إذا كان الصداع مصحوبا بأعراض أخرى مثل الغثيان، والقيء، والدوار، والحساسية للضوء، حيث قد تشير هذه الأعراض إلى مرض خطير مثل الصداع النصفي، أو أحد أمراض العيون، أو الأعصاب، أو أحد الأورام.

ومن الأسباب المحتملة الأخرى أيضاً التهاب أو تقيح الجيوب الأنفية أو الجبهية، والشد في منطقة الرقبة أو الكتف أو الفك، والحمل الزائد على الفك، بسبب الالتهاب وسوء وضع الأسنان، ووظائفها، والصرير الشديد فيها.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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