ما هي أسباب طنين الأذن؟

يعدّ طنين الأذن أمرا شائعا عند بعض الأشخاص وقد تختلف شدته من الرنين إلى الصفير الحاد، وأحيانا يأتي بصورة متقطعة أو يستمر مدة طويلة، ويسبب إزعاجا يصل إلى حد الاكتئاب أحيانا عند المصابين به.

وقد يكون مشكلة مستمرة أو يظهر من وقت لآخر لدى البعض ويسبب انزعاجا كبيرا للآخرين، لأنه يمنعهم من التركيز في العمل ويعيق نشاطهم اليومي وحتى النوم.

ووفقا للدكتور سيرغي أغابكين، اضطراب امداد الدماغ بالدم واضطراب الضغط هو السبب في 95 بالمئة من حالات طنين الأذن.

ويشير الطبيب إلى أن السبب الثاني هو ارتفاع مستوى الكوليسترول. لأنه في حالة اضطراب التفاعل مع الدهون الثلاثية أي الدهون البسيطة، التي يحصل عليها الجسم مع الأطعمة النباتية والحيوانية، يتراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية.

و العامل الآخر المسبب لاضطراب الدورة الدموية في الدماغ هو الرجفان الأذيني، الذي يؤدي إلى اضطراب ضربات القلب التي تتميز بنبضات كهربائية ذات ترددات عالية، تسبب مشكلات في الدورة الدموية.

وأن وجود اضطراب في العمود الفقري العنقي يسبب طنين الأذن، حيث في هذه الحالة يتقلص سمك الأقراص بين الفقرات، ما يؤدي إلى الضغط على الأوعية الدموية المسؤولة عن إمداد الدماغ بالدم.

ويشير أغابكين، إلى أن السبب الآخر هو داء السكري الذي يعاني منه أكثر من 500 مليون إنسان في العالم. هذا الداء يسبب اضطراب امدادات الدم.