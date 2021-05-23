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ما هي أسباب ظهور الحساسية لدى الأطفال؟

23 - مايو - 2021
طفلة

طفلة

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تعد الحساسية من الأمراض كثيرة الانتشار، وبوجه الخصوص عند الأطفال، تحدث الحساسية نتيجة رد فعل تحسسي غير طبيعي من الجهاز المناعي عند دخول مواد ضارة غريبة وهي مسبب الحساسية.

حدد أندريه بيلفسكي، كبير أطباء أمراض الرئة في وزارة الصحة في موسكو، الأسباب الرئيسية للحساسية لدى الأطفال.

وفقًا للطبيب، يمكن توريث عملية مناعية نموذجية، وكذلك في السنوات الأولى من الحياة بسبب سوء الظروف المعيشية. هذه المشاكل ذات صلة بكل من تفاعلات الحساسية الموسمية والمستمرة.

وحذر بيليفسكي في مقابلة مع إذاعة “موسكو تتحدث” من أن الاستعداد للحساسية يمكن أن يظهر حتى لو كان الأب أو الأم يدخنان في الشقة.

الحساسية هي عملية مناعية نموذجية، تحدث من خلال فرط حساسية الجهاز المناعي للجسم مع التعرض المتكرر لمسببات الحساسية للجسم الذي سبق أن تحسس من هذه المسببات.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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