‫ما هي أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية وكيف يتم علاجها؟

يعاني عدد كبير من السيدات من عدم انتظام الدورة الشهرية، فما هي الأسباب؟

كشفت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض ‫النساء قائمة بأبرز الأسباب الكامنة وراء عدم انتظام الدورة الشهرية وهي:

الاضطرابات ‫الهرمونية التي تحدث أثناء مرحلة المراهقة أو مرحلة انقطاع الطمث أو ‫الناجمة عن بعض الأمراض، مثل مشاكل الغدة الدرقية والانخفاض أو الارتفاع ‫الشديد لسكر الدم ونقص الوزن الشديد.

الإجهاض ‫المتكرر

التهابات قناة فالوب

التهابات المبايض المزمنة

تكيس المبايض

‫أورام المبايض

قصور الغدة النخامية

الأعباء النفسية

أسلوب الحياة غير الصحي مثل التغذية ‫غير الصحية والتدخين

بدء أو إنهاء استعمال وسائل ‫منع الحمل الهرمونية (حبوب منع الحمل)

زيادة أو فقدان ‫الوزن

‫وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة، لا سيما إذا ‫كان عدم انتظام الدورة الشهرية مصحوبا بأعراض أخرى مثل زيادة أو فقدان ‫الوزن، أو آلام أسفل الجسم، أو حالات نزيف غريبة، أو نمو الشعر الذكوري؛ أي ‫في الصدر والذقن.

‫ويتوقف علاج عدم انتظام الدورة الشهرية على السبب الذي تم تشخيصه؛ فعلى ‫سبيل المثال إذا كان السبب يرجع إلى متلازمة تكيس المبايض، فينصح بعلاجها. وللمساعدة على انتظام الدورة الشهرية يُلجأ إلى المستحضرات ‫الهرمونية مثل حبوب منع الحمل.

‫وإذا كان سبب عدم انتظام الدورة الشهرية يكمن في التوتر النفسي، ف‫يمكن مواجهة ذلك بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل.