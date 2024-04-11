ما هي أسباب نمو الشعر تحت الجلد ؟

يظهر الشعر تحت الجلد دون أن ينمو إلى خارجه للكثير من الأسباب وتحدث هذه الحالة في كثير من الأحوال في الوجه وفي الساق وأيضًا تحت الإبطين وفي منطقة التناسل، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفي لاند كلينك المعني بالصحة العامة.

تابع التقرير أن هذا الشعر يكون سميكًا ولا يظهر خارج البشرة، وهو شعر نام تحت الجلد ويظهر أيضًا في الرقبة وفي الفخذين عند بعض الحالات، وفي حالات نادرة أخرى قد يظهر في فروة الرأس أو في فتحات الأنف أو في الأرداف أو الصدر أو الظهر أيضًا.

قد ينتج عنه بعض الأعراض مثل تهيجات في الجلد أو الحكة والهرش الشديد مع آلام والتهابات واحمرار في البشرة وعلى سطحها، نظرًا لأنه يحدث بعض النتوءات والمنحدرات في البشرة التي تظهر بشكل واضح.

يحدث هذا الشعر الذي يظهر من تحت الجلد نتيجة الكثير من الأسباب، منها طريقة الحلاقه لدى بعض الرجال لوجوههم والشعر الزائد لديهم قد يسبب هذا النمو من تحت الجلد، كذلك يعد ملقط الشعر أحد أهم مسببات هذا الشعر وعدم القدرة على خروجه من الجلد أيضا، استخدام الواكس أو الشمع أيضا في إزاله الشعر قد يسبب هذه المشكلة نظرا لأن كل هذه الأدوات المستخدمة في إزالة الشعر لا تزيل بصيلات الشعر من جذورها.

ونصح التقرير بضرورة الاهتمام بنوعية الشفرات أو الأدوات الخاصة بحلاقة الشعر وذلك لمنع العدوى خاصة أنها تزيد فيها نوعية الشعر المدفون تحت الجلد، فضلا عن أنها يمكن استخدام بعض الكمادات الدافئه على البشرة التي تسهل من فتح المسام والتخلص من الشعر كذلك يفضل العرض على الطبيب المختص إذا كانت الحالة تسبب حبوب أو تهيجات جلدية.