الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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ما هي أعراض إضطرابات الجهاز الهضمي؟

منذ 6 دقائق
مشاكل الجهاز الهضمي - تعبيرية

مشاكل الجهاز الهضمي - تعبيرية

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كشفت الدكتورة آسيا مولا (وهي طبيبة عامة في مركز ذا هيلث سويت الطبي) عن علامات مرض الإضطرابات الهضمية.

وقالت: “تم تشخيص هذه الحالة لدى 36% فقط من الأشخاص المصابين. ويمكن أن تشمل الاعراض إنخفاض مستوى حساسية الغلوتين والانتفاخ والإسهال وآلام المعدة”.

وتقترح على من يعاني من هذه الأعراض، القيام بفحص دم مع الطبيب العام لإختبار مرض الاضطرابات الهضمية، الذي من الممكن أن يؤدي إلى إلتهاب الجلد، والذي يظهر على شكل طفح جلدي مثير للحكة.

وأكدت مولا أنّ “تفاقم الأكزيما، أو جفاف الجلد والحكة، يمكن أن يشير أيضًا إلى عدم تحمل الغلوتين”.

وقد يؤدي مرض الاضطرابات الهضمية أيضًا إلى ظهور أعراض عصبية، مثل الإكتئاب والقلق والتعب.

كما أنّ أحد الأعراض المدهشة لعدم تحمل الغلوتين هو الاعتلال العصبي، والذي ينطوي على تنميل أو وخز في الذراعين والساقين. وذلك لأن عدم تحمل الغلوتين يمكن أن يؤدي إلى نقص التغذية، ما قد يؤثر على وظيفة الأعصاب.

وهناك مؤشر آخر محتمل على عدم تحمل الغلوتين ومرض الاضطرابات الهضمية وهو الشعور بالإرهاق.

ويُنصح أي شخص يشتبه في أنه قد يكون لديه حساسية تجاه الغلوتين بحجز موعد مع طبيبه.

 

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